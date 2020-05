Kleurrijke Drentse silo trekt volgend jaar door Nederland

"We willen onze verjaardag volgend jaar niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Daarom hebben we kunstenaar Geert Oldenbeuving gevraagd of hij een silo voor ons wil beschilderen met een mooi kunstwerk. Na een aantal gesprekken rolde dit concept eruit en de komende periode werkt hij aan dit mooie kunstwerk. In ons jubileumjaar zetten we de silo neer op verschillende bouwplaatsen als eyecatcher", vertelt Wim van 't Slot, directeur bij Remix.

Mensen laten meeschilderen

Het was de bedoeling om de grote silo deze zomer in het centrum van Hoogeveen te plaatsen. "Dan kon iedereen een vakje inkleuren. We hadden een vergunning om hem drie maanden in het centrum te plaatsen. Het zou ook een onderdeel worden van de Kunstroute. Helaas moet ik het nu alleen doen om te voorkomen dat er vanwege corona veel mensen om de silo komen te staan. Ik werk de komende periode ongeveer twee dagen per week alleen aan het kunstwerk", vertelt kunstenaar Geert Oldenbeuving.