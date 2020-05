René Karst ziet zijn auto in vlammen opgaan: 'Dat kan er ook nog wel bij'

De onlangs van corona genezen Karst werd iets na 2.00 uur vannacht ruw uit zijn slaap gewekt. "Mijn vrouw schrok wakker van een explosie buiten", blikt de zanger terug op de gebroken nacht. "Het was een hele harde pof. Vervolgens doet ze de gordijnen open en ziet ze dat de auto in brand staat. We hebben meteen 112 gebeld."

'Ontploft zo'n auto?'

Omdat de auto redelijk dicht op het huis geparkeerd stond, gingen Karst, zijn vrouw en zijn dochter meteen het huis uit. "Je weet niet wat er gebeurt. Ontploft zo'n auto? Mijn dochter had even daarvoor nog getankt, dus de auto zat lekker vol."

De politie was snel ter plaatse, vertelt Karst. Toen de brandweer met twee wagens ter plaatse kwam, sloegen de vlammen al uit de auto. De Hoogevener maakte zelf opnames van het vuur en deelde dit vervolgens op sociale media. Wanneer iemand iets verdacht heeft gezien, dan hoopt hij dat te horen. Hij sloot zijn bericht op Facebook af met '#achdatkanerooknogwelbij'.

'Ik vermoed brandstichting'

"Ik kan me niet voorstellen dat iemand mij persoonlijk iets wil aandoen", gaat hij verder. "Ik vermoed brandstichting en dat de dader het gewoon heeft gemunt op een mooie auto."

Naast de uitgebrande auto valt de schade verder mee, vertelt Karst. Er is wat schade aan de oprit en een raam van de buren is gesprongen. "Hoe ik me nu voel? Gelaten, rustig. Ik ben blij dat er niks ernstigs is gebeurd. Een auto is gelukkig vervangbaar."

De auto van René Karst staat in brand (Rechten: René Karst)

