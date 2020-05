RTV Drenthe zendt liveconcert Normaal uit: 'Een handreiking naar de fans'

Nu geeft de band aanstaande donderdag een liveconcert onder de noemer 'W-j doet het samen', dat wordt uitgezonden door vier regionale omroepen, waaronder RTV Drenthe.

Geheime locatie

Waar de band zelf staat op te treden, wordt geheimgehouden. "Dat kan niet vanwege het publiek, anders komt het publiek naar ons toe", zegt bassist Willem Terhorst. Wel kan hij verklappen dat de mensen veel hits zullen horen.

Het wordt ook voor de band een soort reünie. "Natuurlijk hebben we al wel geoefend, maar zovaak zijn we niet met z'n allen bij elkaar."

'Muzikaal niet altijd even goed'

"Het zullen veel nummer zijn die de mensen van ons verwachten, maar dan zachter", hint Terhorst op het semi-akoestische van de sessie. "Semi-akoestisch kan je niet zoveel gas geven."

Dat de band in Lochem staat is geen verrassing, daar was ook het allereerste optreden van Normaal. Terhorst zat toen nog niet in de band. "Ik stond wel in het publiek bij dat optreden. Veertien dagen na dat concert werd ik gevraagd als bassist voor de band."

Normaal was volgens Terhorst in die tijd heel bijzonder, omdat er nog niet in het dialect op rockmuziek gezongen werd. "We hadden echt succes, muzikaal was het niet altijd even goed, maar succesvol was het wel."

Hemelvaartsdag

De uitzending op TV Drenthe en de facebookpagina is donderdag, op Hemelvaartsdag, om 15.00 uur. Een samenvatting is 's avonds om 20.10 uur te zien op TV Drenthe.

Naast RTV Drenthe zendt ook RTV Oost, RTV Utrecht en Omroep Gelderland het concert uit. Die laatste omroep verzorgt de registratie van het concert.