Nachtelijke heropening van Keuken van Arragon in de soep

De 26 gasten die voor het nachtelijke diner al hadden gereserveerd, die worden nu gewoon maandagmiddag ontvangen. "Ja, keurig vanaf het tijdstip dat door het kabinet voor alle horeca is vastgesteld, om weer open te mogen, met maximaal dertig gasten binnen", vertelt eigenaresse Cynthia Busscher.

'Op speciale manier weer open'

Ze heeft alle gasten inmiddels alweer afgebeld voor het nachtelijke 'amuse diner' met allemaal kleine gerechtjes. "Ach ja, zonde. Het had zo leuk kunnen zijn. Maar gelukkig was er bij iedereen begrip, en komen ze nu allemaal 's middags. Maar ik baal er wel van. We hadden dit als bijzondere heropening bedacht, want we zitten al twee en een halve maand stil. Dus op een speciale manier als restaurant weer te beginnen is natuurlijk altijd leuk. Maar helaas", aldus Cynthia Busscher.

Mooi verjaardagscadeau

Voor de eigenaren Herco van Arragon en Cynthia Busscher is 1 juni desondanks een 'heuglijke dag'. "We zijn blij dat we eindelijk weer mogen. En 't is toevallig ook nog een mooi verjaardagscadeau, want ik ben 1 juni ook nog jarig", lacht Cynthia Busscher.

Ze zijn er helemaal klaar voor om te beginnen, inclusief alle coronamaatregelen. "De schermen staan in elk geval klaar om tussen de tafels te zetten, als veilige afbakening." Ook doet het restaurant gezondheidschecks bij de gasten en bij het eigen personeel. "We laten de bediening ook gewoon uitserveren aan tafel en het eten niet op anderhalve meter op een trolley neerzetten. Dat kan op een verantwoorde manier. Je ziet toch ook de kapper dicht bij de klant staan."

Tafel voor vier?

Normaal gesproken kunnen er 42 mensen bij het restaurant in Fluitenberg terecht. Door de coronamaatregelen worden dat straks een stuk minder. "We kunnen er 28 kwijt. Dus dat is keurig binnen de dertig gasten maximaal."

Wel baalt ze ervan dat een tafel voor vier personen uiteindelijk toch niet mag. "Als ze binnen één gezin horen, dan mag het wel. Maar stel dat vier goede vrienden, of twee bevriende stellen bij ons willen eten, die moeten dan op anderhalve meter van elkaar zitten. Dat is toch niet gezellig? Moet ik er dan voor de veiligheid een scherm tussen zetten of zo, verschrikkelijk toch!"

Puzzelen

Het zal volgens Busscher in het begin zeker nog even puzzelen zijn met de praktische invulling van de veilige anderhalve meter afstand. "Ik zal ook nog eens heel goed in alle exacte voorschriften duiken, waarmee we als horeca straks te dealen hebben. Maar belangrijkste is dat we over anderhalve week eindelijk weer gasten kunnen ontvangen. We doen al vanaf 15 maart niks. Dat heeft lang genoeg geduurd."