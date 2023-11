Scherpe keuzes zijn noodzakelijk, blijkt uit de Drentse cultuurnota

'Niet alles kan overal'. Dit keer niet de titel van het stikstofrapport van Johan Remkes, maar de titel van de nog te maken Drentse Cultuurnota.

Drenthe krijgt naar verhouding maar weinig geld voor cultuur van het kabinet, terwijl de kosten voor culturele instellingen fors zijn gestegen.

De nieuwe cultuurnota voor de komende vier jaar moet nog gemaakt worden. Wat Gedeputeerde Staten alvast van Provinciale Staten wilden weten is waar ze wel of geen rekening mee moeten houden in het beleid.

Al is dat beleid meer dan op andere beleidsterreinen gedomineerd door geld, of liever: te weinig geld.

Bij niet meer geld uit Den Haag moeten dus door het Drentse bestuur scherpere keuzes worden gemaakt. Er is jaarlijks 18,5 miljoen euro te verdelen. Dat lijkt veel maar een groot deel van dat geld (15,4 miljoen) gaat naar instellingen zoals het Drents Museum.

Twee keer scheef

Dit is het probleem waar Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten samen mee zitten: "De provincie is een belangrijke financier omdat het Rijk nauwelijks investeert in cultuur in Drenthe. Daarnaast hebben we geen grote steden, zoals in de Randstad, die de financiering van de culturele sector voor haar rekening neemt", schrijft het provinciebestuur.

De verdeling van het cultuurgeld is twee keer scheef, vindt het provinciebestuur. Wat het totaalbedrag dat Drenthe van het kabinet krijgt is helder. Daarin zit geen eigen keuze en dat bedrag is te laag. Ter vergelijking: in Noord-Holland komt per inwoner 61 euro uit het cultuurbudget van het Rijk terecht, in Drenthe gaat het om slechts 2 euro.

VVD-Statenlid Hilda Mulder: "Drenthe bungelt onderaan en krijgt 0,3 procent van het landelijke totale cultuurgeld, dat is is om te huilen. Gedeputeerde Staten moeten minimaal 10 procent meer binnenhalen bij het Rijk."

Gedeputeerde Jisse Otter denkt dat de Drentse boodschap geland is in Den Haag. Hij denkt dat regionale spreiding van het cultuurgeld beter gaat worden. "Dat is mijn indruk uit gesprekken met staatsecretaris Gunay Uslu (D66). Hoe weet ik niet, maar de grote fondsen krijgen van haar wel die boodschap. Als dat niet helpt moeten we zelf met het nieuwe kabinet aan de slag."

Veel bij een paar of weinig bij veel?

Bij de verdeling van het geld binnen Drenthe maakt de politiek wel eigen keuzes: al jaren gaat het grootste deel van het budget voor musea naar het Drents museum in Assen. Maar als je weinig te verdelen hebt, moet je dan veel van het geld in een paar instellingen steken, of weinig geld in een wat groter aantal instellingen? Dat zijn momenteel het Drents Museum, de bibliotheken en subsidies die cultuureducatie, cultuurparticipatie of taalontwikkeling bevorderen.

De provincie liet haar eigen cultuurbeleid door bureau Berenschot onderzoeken. PVV-fractievoorzitter Nico Uppelschoten leest in dat rapport dat subsidies gerichter moeten worden ingezet. "Dus waarschijnlijk voor grotere instellingen. Mee eens. Maar er moet budget blijven voor kleinschalige lokale initiatieven. Klootschietverenigingen, bloemencorso's en toneelverenigingen. Geen geld naar elitaire kunstuitingen als IntoNature."

CDA en PvdA willen juist geen onderscheid. PvdA-commissielid Bruins: "Iedereen moet mee kunnen doen, zet groeibriljanten van Drenthe beter op de kaart. Maak geen onderscheid tussen bloemencorso's, fanfare en internationale theatergezelschappen.

Talentontwikkeling

Voor Gedeputeerde Staten is in ieder geval één ding heel duidelijk. Talentontwikkeling moet hier in Drenthe behouden blijven. Denk aan locatie-theatervoorstellingen zoals de van de Peer Group, jeugdtheater Garage TDI in Assen en theaterschool Loods13 in Emmen. Al komt Loods 13 helemaal niet in het onderzoek van Berenschot voor. De theaterschool stuurde daarom een dringende brief aan de provincie.

"Niet alleen Loods13 mist in het onderzoek en daarmee het rapport maar ook bijvoorbeeld stichting het Pauperparadijs, productiehuis Mevrouw Ogterop en Het Puppet-festival die meerjarig ondersteund wordt door het FPK" schrijft Loods13 directeur Eva Wortmann.

Kostenstijgingen

De culturele sector heeft het al twintig jaar zwaar. Eerst was er de langdurige economische teruggang na de bankencrisis in 2008. Stevige bezuinigingen op de cultuursubsidies volgden.

Drie jaar geleden kwam het culturele leven nagenoeg stil te liggen door corona. Na de Russische aanval op Oekraïne liep de inflatie hoog op, waardoor er nu veel meer geld gaat naar verwarming, huisvesting en salarissen en er dus minder overblijft voor voorstellingen en exposities. Annelies Bakelaar, bestuurder van Biblionet Drenthe, kwam aandacht vragen voor de hoge kostenstijgingen.

Tegelijk wordt er bezuinigd op mensen die als zzp'er werk verrichten voor een culturele instelling of kunstenaar zijn. De Partij voor de Dieren en D66 pleiten dan ook voor een Fair Practice Code, een gedragscode voor ondernemen en werken in kunst, cultuur en creatieve industrie zodat iemand zonder dienstverband hetzelfde loon krijgt als iemand in loondienst.

Als gemeenten moeten bezuinigen, dan doen ze het vaak het eerst op cultuur, waarschuwt SP-fractievoorzitter Simon Zandvliet. De provincie moet daarom volgens hem de gemeenten in de gaten houden.

Carbidschieten en paasvuren

Partij voor de Dieren kreeg het aan de stok met een deel van het Drents Parlement, want ze wil paasvuren en het carbidschieten afschaffen. "Milieuvervuilend en lawaaioverlast gelijk aan een straaljager die door de geluidsbarrière knalt en veel dieren zijn op oudjaarsdag bang en gestrest", somt commissielid Faber van de PvdD op.

Drents Filmfonds

JA21-commissielid Truong wil een Drents of noordelijk filmfonds. "Het is de Drentse filmindustrie gelukt van underdog naar topdog te komen met film Grenzeloos Verraad. Landelijk in de bioscopen en op Netflix. 95 procent van het filmfondsgeld komt neer in de Randstad, bijna alle Drentse makers verdwijnen naar de Randstad. Er moet in de nieuwe cultuurnota meer inzet komen voor Drentse films."