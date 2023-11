Weg door Fochteloërveen vanaf vandaag dicht: 'Een unicum in Nederland'

Minder dode dieren en meer rust. Boswachter Martin Snip hoopt dat met de sluiting van de weg door het Fochteloërveen de flora en fauna in het natuurgebied verbetert. Vanaf vandaag mogen motorvoertuigen twee jaar lang niet over een stuk asfalt rijden van ongeveer een kilometer lang.

Aan beide kanten is de weg afgesloten met een slagboom. Automobilisten kunnen nog wel de parkeerplaatsen in de buurt bereiken. Wie het natuurgebied in wil, kan dat bijvoorbeeld wandelend of fietsend doen.

Unicum

"Het is een unicum in Nederland", zegt boswachter Snip in het NOS Radio 1 Journaal over de maatregel in het gebied op de grens van Drenthe en Friesland. "Je hoort niet vaak dat een weg wordt afgesloten. Ik ben blij dat de gemeente (Ooststellingwerf, red.) het belang ervan heeft ingezien. Automobilisten hoeven bovendien maar drie minuten om te rijden. Dus de gevolgen vallen reuze mee."

Motorvoertuigen mogen niet over het stuk tussen parkeerterrein de Bonghaar en een voormalige werkschuur van Natuurmonumenten. De weg zou slecht zijn voor de natuur en het water in het Fochteloërveen, stelt de gemeente. In haar ogen is de rijbaan voor onder meer kraanvogels, slangen, kikkers en padden een obstakel. Ieder jaar worden dieren doodgereden omdat zij willen oversteken.

Oer-Nederlands landschap

"Het is bovendien een gebied met hoogveen", vult Snip aan. "Daarvan zijn er heel weinig in Nederland. Hoogveen is afhankelijk van regenwater en dat moeten we zien vast te houden. De weg zorgt ervoor dat we dat minder goed kunnen doen. Aan weerszijden van het asfalt zie je dat het hoogveen zich slechter ontwikkelt. Het gaat hier om oer-Nederlands landschap en daarom doen we echt ons best om het overeind te houden."