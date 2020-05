Meer Drenten met een WW-uitkering door coronacrisis

Een lege Grote Kerkstraat in Hoogeveen in maart (Rechten: RTV Drenthe / Kim Stellingwerf)

Ook in april is het aantal Drenten met een WW-uitkering fors toegenomen. Het gaat om een stijging van 11,6 procent ten opzichte van maart. Door de effecten van de coronacrisis zijn er meer mensen zonder werk komen te zitten, meldt het UWV.

In Drenthe steeg in de gemeente Meppel het aantal uitkeringen het hardst. In april ontving daar, ten opzichte van de maand ervoor, 15,4 procent meer mensen een uitkering. In de gemeente Borger-Odoorn waren er juist veel minder ontslagen. Daar was de toename van het aantal mensen met een WW-uitkering 'maar' 3,4 procent.

De horecasector werd in onze provincie het zwaarst getroffen. Het aantal uitkeringen in de cultuur, schoonmaak en uitzendsector steeg ook met meer dan 20 procent.

Landelijk

Drenthe is geen vreemde eend in de bijt. In alle Nederlandse gemeenten ontvingen meer mensen een WW-uitkering. Wat opvalt is dat de toename in Drentse gemeenten een stuk lager was dan het landelijke gemiddelde. Landelijk steeg het aantal mensen met een WW-uitkering met 16,7 procent, met de gemeente Diemen als negatieve uitschieter (bijna 37 procent).

Het aantal mensen met betaald werk daalde in april met 160.000. Dit is de grootste terugval sinds er maandcijfers worden samengesteld, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).