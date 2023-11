VV Gasselternijveen voert zerotolerance-beleid in voor drugsgebruik: 'Onze spelers zijn heus geen heilige boontjes'

Voetbalvereniging Gasselternijveen gaat een zerotolerance-beleid instellen voor drugsgebruik. Een brief aan de leden hierover is in de maak. De voetbalvereniging gaat hiertoe over nadat bezorgde ouders zich bij het bestuur hadden gemeld met de vraag hoe de club zou handelen als drugsgebruik zich zou voordoen.

Concrete aanwijzingen voor drugsgebruik op de club heeft voorzitter Piet Wolters niet, maar hij sluit het ook niet uit. "Ik ben niet zo naïef om te veronderstellen dat onze spelers heilige boontjes zijn. Het zal hier ongetwijfeld ook voorkomen. We willen als vereniging laten zien dat we er iets aan doen."

Jaar geschorst

Een incident met drugsgebruik heeft zich bij de club voor zover bekend dus niet eerder voorgedaan. Maar vorig jaar kreeg de voorzitter wel signalen van mogelijk gebruik bij de parkeerplaats. "Toen hebben we de spelersgroep bijeen geroepen en gezegd dat we dat niet tolereren", aldus Wolters.

De vereniging gaat een brief sturen naar alle leden waarin staat dat spelers die worden betrapt op drugsgebruik, streng worden gestraft. "Mochten we spelers betrappen, dan zullen we ze schorsen. Zoals het nu lijkt wordt hen de toegang tot het sportpark voor een jaar ontzegd."

Geen politieagent spelen

De club hoopt dat er een afschrikwekkend effect vanuit zal gaan. "Ik ben zelf verwoed voetballer geweest. En het allerergste dat me in mijn jonge jaren kon overkomen was als ik een keer niet mee kon doen. Ik kan me voorstellen dat als je voetballiefhebber bent, je wordt betrapt en je krijgt een schorsing, dat dit dan wel heel hard aankomt. En dat het ook voor andere jongens wellicht een beetje een afschrikwekkend effect heeft."

Onlangs vierde de club een jubileumfeest, waarbij het bestuur geen drugsgebruik heeft opgemerkt, al noemt Wolters zichzelf geen expert. "Je wilt ook niet als een soort politieagent in de gaten houden hoe ze van het toilet af komen. Dat is geen doen. Als ze willen gebruiken, dan doen ze het toch wel stiekem", aldus Wolters.

Eenduidig beleid wenselijk

In het beleid van de club is nu ook een aparte tekst opgenomen over drugsgebruik. Eerder had de club alleen een beleid geformuleerd op het gebied van alcohol. Een probleem wat volgens Wolters minstens zo groot is. "Het alcoholprobleem wordt vergoelijkt. Een biertje hoort erbij. Vooral bij de derde helft. Clubs zijn ook afhankelijk van die inkomsten."

Daarnaast vindt Wolters het een goed idee om kennis en kunde bij de sportclubs te delen. "Het zou goed zijn als ook de clubs in de gemeente Aa en Hunze de koppen bij elkaar steken en één lijn zouden trekken", zegt Wolters.

Breder probleem

De voorzitter wijst er ook op dat drugsgebruik een maatschappelijk probleem is. "Het is niet een probleem dat zich op de sportparken alleen voordoet. Wij gaan dat niet in ons eentje oplossen. Ik denk ook niet de oplossing gezocht moet worden bij bestuurders van voetbalclubs. We zullen daar gezamenlijk als maatschappij wat aan moeten doen."