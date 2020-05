Opknapbeurt rondvaartboot de Fluisteraar in Assen eindelijk gestart

De werf heeft engelengeduld gehad. Want de Fluisteraar ligt al meer dan een jaar op herstel te wachten in Harlingen. "Ach, hij lag ons niet echt in de weg. En we wisten dat de Stichting Varen in Assen druk doende was om het benodigde geld bij elkaar te krijgen. En gelukkig is dat nu eindelijk gelukt en kunnen we verder om hem helemaal klaar te maken", zegt mede-eigenaar Lourens Smits van de werf. "Nog een paar weken, en dan kan ie weer naar huis, en als het goed is op eigen kracht."

Klein duimpje

Eerst lag de Fluisteraar lange tijd op het droge, omdat er onder de boot gewerkt moest worden. Maar een nieuwe lange kiel zit er inmiddels onder. Dus ligt de Asser boot weer in het water, zoals het hoort, te midden van een paar andere grote schepen waardoor het Klein Duimpje is tussen de reuzen.

Linksachter ligt de Fluisteraar op de werf van SRF, als klein scheepje tussen de reuzen (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Lourens Smits van de Friese werf sleutelt nu nog aan een koeling voor de elektromotor, en de boot krijgt verder een nieuwe stuurregelaar. "Allemaal zaken die nodig zijn om de boot makkelijker bestuurbaar te maken, en om ook veilig te kunnen varen met veel mensen aan boord", vertelt Smits.

Last van schouders

Voorzitter Berto Drenth van Stichting Varen in Assen is blij met alle geduld die de werf heeft gehad met 'zijn' boot. "Geweldig hoe ze hier zijn omgesprongen met ons probleem. Zij gaan natuurlijk ook niet aan de slag met reparaties als er onzekerheid is over het betalen van de rekening. Gelukkig zijn die zorgen nu voorbij, en er is echt een zware last van mijn schouders afgevallen."

Begin vorig jaar moest de rondvaartboot naar de werf, slechts voor een kleine ingreep, zo werd eerst gedacht. De boot moest namelijk gekeurd voor een nieuw veiligheidscertificaat, om te mogen varen met vijftig mensen aan boord. Maar na een inspectie bleek er van alles te moeten gebeuren. "Allerlei vereiste technische aanpassingen waren nodig, anders mochten we niet langer varen. Ineens zaten we met een kostenpost van meer dan 30.000 euro, geld dat we dus niet hadden", vertelt Drenth.

Geheime weldoener

Een moeizame zoektocht begon, en die liep spaak bij de gemeente Assen. Die weigerde aanvankelijk mee te betalen, omdat ze geen gezond toekomstperspectief zag voor de rondvaartboot die ook als werkervaringsproject wordt gebruikt. Maar na een jaar duwen en trekken, en de plotse komst van een geheime weldoener die 15.000 euro schenkt, kwam het vorige maand toch nog voor elkaar. "De wereld zag er voor ons ineens een stuk zonniger uit", glundert Drenth, die nog altijd zwijgt over de identiteit van de 'gulle gever'. "Die persoon wil graag anoniem blijven, maar we zijn hem natuurlijk uitermate dankbaar."

Nieuwe domper: corona

Toch is er ook alweer een nieuwe domper voor de Stichting Varen in Assen. Hadden ze eerst nog goede hoop dit zomerseizoen weer op volle kracht het rondje Assen te kunnen varen, corona zorgt ervoor dat het grootste deel van het vaarseizoen weer in het water valt.

"Vorig vaarseizoen is dus helemaal verloren gegaan. En we dachten met de komende zomervakantie weer volle bak te kunnen gaan. Maar vijftig man aan boord, dat gaat nu dus niet lukken. Wat wel kan, geen idee. We mogen al blij zijn dat we dit najaar nog wat kunnen varen. Je ziet, het is maar een kleine ruimte, en hoe je dat op anderhalve meter afstand invult, dat wordt lastig. Misschien met tien of vijftien mensen? We zullen met de gemeente moeten overleggen wat kan," aldus Drenth.

De Fluisteraar op de werf van SRF in Harlingen moet ook nog een likje verf (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Nog likje verf

Maar de eerste zorg is nu dat de financiële voorschotten van gemeente Assen en provincie nu op de rekening komen van Stichting Varen in Assen. Ze betalen elk 7500 euro mee aan herstel van de boot. Maar dat geld is er nog steeds niet. En daar is het wachten op, voordat de werf de Fluisteraar helemaal vaarklaar kan maken. "Maar het is toegezegd, dus ik maak me daar geen zorgen meer over", zegt Drenth.

Zodra de werf alle technische aanpassingen klaar heeft en de boot officieel is gekeurd, is de klus nog niet gedaan. De boot moet ook nog een likje verf. "De vloer moet aangepakt, en hier en daar moeten we nog even met de verfkwast er langs, en dan is hij weer helemaal tip-top in orde. En dan kan hij terug naar Assen. Wanneer we dan weer echt gaan varen, dat blijft helaas nog een groot vraagteken", besluit Drenth.

Voorzitter Berto Drenth (r) van Varen in Assen krijgt uitleg over de nieuwe koeling die bij de elektromotor komt (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

