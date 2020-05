Herinneringscentrum opent deuren, tentoonstelling verlengd

Op 12 maart maakte het Herinneringscentrum bekend te sluiten in verband met de coronacrisis. De tentoonstelling Het verdriet van de bevrijding was toen net een maand te zien in het museum. De tentoonstelling is nu verlengd tot 3 januari 2021.

Tijdsslot

Uiteraard zijn er wel beperkingen bij de heropening. Bezoekers moeten vooraf tickets kopen en er wordt gewerkt met tijdsslots. "Op die manier zorgen we dat we voldoen aan de landelijke normen voor museumbezoek. Mensen kunnen in alle rust en met voldoende afstand kennis maken met onze collectie en verhalen", zegt directeur Gerdien Verschoor.

Kaartjes zijn vanaf 25 mei te koop via de website van Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Verschoor is 'ontzettend blij' dat bezoekers weer kunnen komen. "In de afgelopen weken hebben we hard gewerkt om het museum zo in te richten dat we bezoekers veilig kunnen ontvangen."

Vogels

Doordat er de afgelopen maanden geen bezoekers waren, zagen vogels hun kans schoon om op een bijzondere plek een nestje te bouwen. Zo kropen er kuikentjes uit het ei, in het monument De 102.000 Stenen.

