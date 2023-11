De Wolden en Westerveld kijken met dubbel gevoel naar plannen voor themapark bij Meppel

Er moeten voorstellingen en shows gehouden worden over de geschiedenis van Europa en met name die van Nederland. Er wordt gemikt op 800.000 bezoekers per jaar en moet voor honderden mensen werkgelegenheid bieden. De gemeente Meppel en de provincie Drenthe zijn enthousiast over het plan.

Puy du Fou wil regionaal inkopen

De twee buurgemeenten zien ook kansen. "Anderzijds kunnen de ontwikkelingen ook een positieve invloed op de gemeenten hebben, bijvoorbeeld op het gebied van toerisme, recreatie en werkgelegenheid." Zo is Puy du Fou van plan om minstens 60 procent van haar opdrachten (zoals inkoop van goederen en dienstverlening) aan bedrijven uit de regio Zuidwest-Drenthe en de Kop van Overijssel te gunnen. In het park in Frankrijk komt 90 procent van het eten in de restaurants uit (agrarische) bedrijven in de eigen gemeente.

Ook wordt er rekening mee gehouden dat een deel van de bezoekers aan het park meerdere dagen in Drenthe gaat verblijven. Uit onderzoek van Horwath, 's werelds grootste adviesorganisatie gespecialiseerd in de horecasector, blijkt dat er tot 2030 behoefte is aan 60 tot bijna 200 extra hotelkamers in de gemeenten Meppel, De Wolden en Westerveld. Dat onderzoek is gehouden voordat de plannen van Puy du Fou bekend waren.

Afstemming

Wethouder Klaas de Vries liet al eerder weten dat 'provincies en buurgemeenten constant zijn aangehaakt in alle activiteiten en stappen die we zetten.' "Wij zijn heel erg op zoek naar afstemming. Dat wij geen dingen doen die voor hun onbespreekbaar zijn en andersom natuurlijk."