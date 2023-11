De Grote Moere na twintig jaar nog altijd in ontwikkeling: wat is dit voor plas?

Ook al is de zandwinning al twintig jaar geleden gestopt, nog altijd is veel te doen om de Grote Moere. Buurtbewoners uit Grolloo toonden aan dat er al ruim tien jaar illegaal grond gestort wordt in de voormalige zandwinningsplas. De vergunningverlening blijkt niet op orde te zijn, en de werkzaamheden zijn stilgelegd. Maar wat is dit eigenlijk voor plas?

Ooit was de Grote Moere een plek waar zand werd gewonnen. Dat winnen van zand creëerde een plas van op sommige plaatsen wel vijftien meter diep. Toen de werkzaamheden eind jaren negentig werden stopgezet, bogen verschillende partijen zich over een nieuwe bestemming van de plas.

Naaktrecreatie toegestaan

Staatsbosbeheer koos ervoor de plas te dempen en er een natuurgebied van te maken. Maar zolang die werkzaamheden niet begonnen, stelde de gemeente Aa en Hunze in 2005 een gedoogzone in voor naaktrecreanten. In zo'n tien jaar groeide de Moere tegen wil en dank uit tot een bekende plek voor sekstoerisme.

Wandelaars in het gebied werden regelmatig geconfronteerd met mensen die seks met elkaar hadden. Strengere controles en boetes moesten het gebied minder aantrekkelijk maken als (homo-)ontmoetingsplek. Uiteindelijk werd naakt zonnen verboden om zo sekstoeristen te weren.

Parkachtig landschap

De start van de herinrichting van het gebied is inmiddels zo'n twintig jaar bezig en in 2013 werd er een begin gemaakt met het dempen van de plas. Het gebied moest een parkachtig landschap worden met minder diep water. Het sekstoerisme verdween.

Eenmaal van start, werden de dempingswerkzaamheden na een paar maanden gestaakt door massale vissterfte in de plas. De oorzaak bleek de stort van tarragrond, dat zorgde voor zuurstofgebrek. Tarragrond is afvalgrond van gewassen na de oogst, waar resten van planten in zitten.

35.000 vrachtwagens

Aanvankelijk zouden de werkzaamheden bij de Moere in 2026 afgerond moeten zijn, tien jaar lang zouden er 35.000 vrachtwagens af en aan rijden, om de plas met zo'n 1,2 miljoen kuub zand dicht te gooien en het natuurgebied te af te ronden. Die termijn blijkt te kort te zijn, Staatsbosbeheer geeft aan nog zeker vijf tot tien jaar nodig te hebben om Natuurpark Grolloo te vervolmaken.