Pleegzorg Drenthe legt dertig deurmatten op de Brink in Assen

Huis openstellen

"Pleegouder zijn betekent dat je een of meerdere kinderen opvangt voor korte of lange tijd. Net zolang tot het kind terug kan naar huis", legt Timmer uit. "Je moet als het ware je huis openstellen voor een kind dat een veilig plekje nodig heeft."

Pleegzorg is erop gericht om een kind uiteindelijk weer terug te laten keren in de eigen woonsituatie, maar dat lukt niet altijd. Er zijn situaties waarin een kind helemaal opgroeit in een pleeggezin. Daarnaast zijn er ook tussenvormen binnen pleegzorg. Een voorbeeld daarvan is de weekendpleegzorg. Daarin kan een kind 's weekends naar de pleegouder om de eigen ouder(s) tijdelijk te ontlasten van de zorgen.

Wanneer iemand zich aanmeldt als pleegouder begint de pleegzorgaanbieder met een onderzoekstraject om erachter te komen of pleegzorg daadwerkelijk iets voor de pleegouder is. Het 'voorbereidingsprogramma' duurt vier maanden. Daarna komt een pleeggezin op de 'plank' te liggen en staat het stand-by tot het moment dat de juiste match zich aandient. "Dat betekent dat we ouders in sommige situaties teleurstellen, maar dan is het simpelweg gewoon nog niet het juiste moment", aldus Timmer.

Meer actie

De hele week staat bij Pleegzorg Drenthe in het teken van actievoeren. Morgen zal de pleegzorgaanbieder tijdens de weekmarkt in Beilen ook deurmatten leggen.