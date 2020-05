Waar komt het Drentse woord 'ruzig' vandaan?

"Ruzig zou vernederlandst moeten worden. Het is een perfect woord", zegt Marry Timmer. Ze vindt dat het woord, wat 'niet te druk, maar ook niet te rustig' betekent, niet in één Nederlands woord te vatten is.

Omdat Marry uit Uffelte benieuwd is naar de herkomst van ruzig, stuurde ze haar vraag in naar Zoek het uit!.

"Ruzig is hetzelfde als roezig", zegt Arja Olthof van het Huus van de Taol. "En het heeft dus verschillende betekenissen. Als je zegt: 'Het mot is ruzig', dan betekent dat dat de zeug tochtig is. Dat is iets heel anders dan 'De kinder bint ruzig', als de kinderen onrustig zijn, of 'het weer is ruzig', bij harde wind."

Waar komt het vandaan?

"Het is in Drenthe een heel bekend woord, vooral in de betekenis van druk of rumoerig. Het komt oorspronkelijk van een Middelnederlands woord, ruismuizen." Het Middelnederlands is een voorloper van de moderne Nederlandse taal. Het werd tussen 1200 en 1500 in het huidige Nederlandse taalgebied gesproken.

"Ruismuizen betekent razen, tieren. Het Nederlandse woord geroezemoes komt er ook vandaan. Een afleiding van ruismuizen is ruizen, oftewel ruzig."

Zoek het uit!

