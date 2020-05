Jongerenwerk Tynaarlo: 'Fijn dat jeugd nu perspectief heeft'

"Toen de maatregelen begin maart werden aangekondigd, zagen we onder jongeren vooral begrip. Maar toen werden de maatregelen aangescherpt; dorpshuizen gingen dicht en de vaste vrijdagavond waarop jongeren elkaar fysiek konden ontmoeten, vervielen. Bij de volgende persconferenties van Rutte werd de jeugd op hun gedrag aangesproken. Ze mochten heel veel dingen niet meer. En soms waren de maatregelen ook verwarrend, want een samenkomst van meer dan drie personen mocht niet, een balletje trappen dan weer wel."

Echt contact

Geertsma merkte in de afgelopen weken dat de jeugd in de gemeente Tynaarlo vooral behoefte heeft aan fysiek contact. "Ja, face-to-face. Iedereen denkt dat ze alleen maar met elkaar appen en bellen, maar écht contact vinden ze heel belangrijk. Daarom is die duidelijke oproep van gisteravond zo fijn. Er is weer perspectief; die welbekende stip op de horizon."

Meteen gaat Jongerenwerk Tynaarlo aan de slag met oproep van Rutte. "Normaal gingen we de wijk in om met jongeren in gesprek te gaan, nu bereiken we ze via social media. Dus daar gaan we zeker een oproep doen!"