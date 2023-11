Scooterrijder naar ziekenhuis na aanrijding op Brinkenweg Emmen

Vanochtend rond half twaalf vond er een ongeval plaats in Emmen. Een raakte scooterrijdster gewond op de kruising tussen de Nieuw-Amsterdamsestraat en de Brinkenweg.

Aanrijding fietser

Het is het tweede ongeval in korte tijd in Emmen. Vlak voor deze aanrijding raakte een fietser gewond op de Hondsrugweg.