Bomen zijn nog vol in blad en hebben weinig herfstkleuren: drie vragen voor de boswachter

De herfst is volop gaande, het is inmiddels al 1 november, maar wie goed om zich heen kijkt ziet dat de bomen nog vol blad hangen. Blad dat veelal ook nog groen is. Hoe kan het dat het zo lang duurt voordat de echte herfstkleuren zichtbaar zijn? En is het erg dat het allemaal zo laat op gang komt?

Rudmer Veenstra, boswachter bij Natuurmonumenten, geeft antwoord op al onze prangende vragen.

Hoe bijzonder is het dat de bladeren nog groen kleuren?

"Als je kijkt naar tien, twintig jaar geleden, dan was het in deze tijd van het jaar veel kleurrijker in het bos dan het vandaag de dag is. Dus wat dat betreft zijn het zeker andere tijden."

"Maar het is mij de afgelopen jaren al wel vaker opgevallen. Het varieert per jaar. Het heeft te maken met de temperaturen in het najaar, en de klimaatveranderingen. En ik denk dat het wel iets is waar we aan moeten wennen." "

Hoe kan het dat er nog zoveel blad aan de bomen hangt in deze tijd van het jaar?

"De maanden oktober en november vallen dit jaar in de top tien van meest warme maanden ooit. De natuur reageert daar op."

"Als er nachtvorst ontstaat, trekken bomen sappen terug. Dus je ziet dat als het kouder wordt, bomen voedingsstoffen terugtrekken. Maar het is nog steeds 15 graden en in de nachten is het ook nog 6/7 graden."

Is het eigenlijk erg?