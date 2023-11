Noodkreet: Sigrid's Garden knapt uit jasje en zoekt groter onderkomen

Te krap, te oud, te heet in de zomer en nauwelijks parkeerplaatsen. Het huidige onderkomen van Sigrid's Garden in Emmen is onder de maat. De organisatie achter het centrum voor mensen die kanker hebben (gehad), slaakt dan ook een noodkreet: een nieuwe plek moet er zo snel mogelijk komen.

"Het is een gammele locatie." Voorzitter Gudele Visser van Sigrid's Garden windt er geen doekjes om. Sigrid's Garden huist sinds 2013 in een voormalig woonhuis aan de Weerdingerstraat. Destijds werd het verspijkerd en uitgebreid met een huis- en een stiltekamer. Gasten kunnen er sindsdien terecht voor creatieve activiteiten en ontspanning. Zoals yoga, kookcursussen, schilderen, tekenen, massages en lezingen.

2000 bezoeken per jaar

Het oudste deel van het gebouw stamt uit de jaren '50 van de vorige eeuw. Met de leeftijd komen de gebreken en dat is helaas duidelijk te merken, aldus Visser. "We hebben al met diverse lekkages en vochtproblemen te maken gehad. Onlangs stuurden de buren ons een foto van een muur. Volgens hen zag het er niet goed uit. Er brokkelde volgens hen een stukje muur af en een dakgoot hing er los bij."

Voorts zijn de keuken en de huiskamer ook te klein. Het jaarlijks aantal dagbezoeken bij Sigrid's Garden is gestegen naar 2000 per jaar. Visser: "Per activiteit hebben we maximaal plaats voor 50 personen. We moeten dus vaker nee zeggen tegen zowel evenementen als gasten."

Best spannend

Naast het pand, speelt ook het gebrek aan parkeerplaatsen mee, vult vrijwilligerscoördinator Simone Mout aan. "We beschikken over twee parkeerplaatsen. Bezoekers zijn verder aangewezen op een betaald parkeerterrein aan de Flintstraat. We beschikken over vier parkeerplaatsen bij de katholieke kerk aan de Meerstraat. Soms mogen gasten hun auto kwijt op de parkeerplaatsen van de overburen (kantoor van verzekeraar Univé)."