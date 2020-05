Ouders gehandicapte kinderen voelen zich 'de vergeten groep'

Tien weken hebben ze hem niet kunnen bezoeken. "We springen direct in de auto en ik ga hem een hele dikke knuffel geven. Misschien mag dat wel niet, maar ik ben z'n moeder", zegt een zichtbaar geëmotioneerde moeder Venema.

Vergeten groep

Tijdens de persconferenties waarin premier Rutte de afgelopen maanden nieuwe coronamaatregelen aankondigde, werden de gehandicapteninstellingen niet genoemd. "Wel de horeca, de verzorgingshuizen, sportscholen en kappers. Maar de gehandicapten niet. En ook niet het verzorgend personeel. Er werd niet over gesproken. Je hebt het wel over een hele grote en belangrijke groep in Nederland. Niemand heeft gekozen voor een gehandicapt kind", verduidelijkt Bert.

"Als je geen gehandicapt kind hebt, weet je niet hoe het voelt om zo vergeten te worden. Dat doet pijn en maakt ons verdrietig." Gisteravond werd de gehandicaptenzorg wel genoemd in Rutte's toespraak. "Eindelijk."

Missen van papa en mama

Martijn zit in instelling Olm en Es in Appelscha. Gisteren na de persconferentie kregen Bert en Gea een e-mail van de instelling dat een wandeling, op afgezette paden, mogelijk was na 15 juni.

"Dat is tenminste weer iets", verzucht Bert. De afgelopen tijd hebben ze contact gehouden via beeldbellen. "De laatste weken riep Martijn steeds vaker om zijn vader en moeder. Het is aan hem niet uit te leggen dat we niet kunnen komen. Hij begrijpt niets van corona en al helemaal niets van anderhalve meter afstand houden. Gelukkig komt daar nu een einde aan."