Rijk investeert miljoenen voor kansengelijkheid in Zuid- en Oost-Drenthe

De regio Zuid- en Oost-Drenthe krijgt 30 miljoen van het Rijk om kansenongelijkheid in het gebied tegen te gaan. Bedoeling is het onderwijs in de regio te verbeteren en jongeren die net hun diploma hebben gehaald, te behouden voor de eigen arbeidsmarkt.

Het geld wordt uitgetrokken in een zogeheten Regio Deal, waarin regio's zelf het initiatief nemen om problemen aan te pakken.

Bij de deal zijn, naast provincie Drenthe, de gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen en Hoogeveen betrokken. Zij streven ernaar om de generatie die nu opgroeit dezelfde kansen te geven als leeftijdsgenoten in de rest van Nederland. Ook de provincie Overijssel en gemeente Hardenberg doen mee.

In totaal 60 miljoen

Regio Zuid- en Oost-Drenthe verdubbelt het bedrag van het Rijk waardoor in totaal 60 miljoen euro is voor de uitvoering van de Regio Deal. Dit investeringsproject begint dit jaar en loopt door tot 2027. De verwachting is dat de positieve effecten van de investering dan nog niet zichtbaar zijn. Binnen 30 jaar is de verwachting dat er een groei te zien is in bijvoorbeeld een hoger gemiddeld inkomen, minder kinderen die in armoede opgroeien en meer werkgelegenheid.

Naast de 'Drentse' Regio Deal worden vandaag nog veertien van deze deals afgetrapt met als doel de leefomstandigheden te verbeteren. "Het gaat pas goed met Nederland als het in alle regio's goed gaat", motiveert minister Hugo de Jonge (CDA). Het kabinet trekt voor de nieuwe Regio Deals 284 miljoen euro uit.

Tweede Regio Deal binnen een jaar

Begin dit jaar werd Zuid- en Oost-Drenthe ook meegenomen in de rits Regio Deals die werd uitgeschreven. Ook hiervoor trok het Rijk 30 miljoen uit, bedoeld om de welvaart in het gebied te vergroten. Bekend is dat het zuidoosten van Drenthe relatief hoog scoort als het gaat om overerfbare armoede. Dat is armoede die binnen families is ontstaan en generatie op generatie in stand blijft.

In 2025 volgt nog een nieuwe ronde Regio Deals. Daarbij wordt rekening gehouden met een evenwichtige verdeling over Nederland. Ook is er speciale aandacht voor regio's waar de kwaliteit van wonen, werken en leven onder druk staat, zo schrijft het kabinet.