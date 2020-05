Zwemmen in het hemelvaartsweekend? 'Gebruik gezond verstand'

In de blakende zon een verfrissende duik nemen; voor veel mensen is dit misschien een welkome afleiding in coronatijd. De Veiligheidsregio Drenthe (VRD) roept iedereen op om te genieten van het mooie weer de komende dagen, maar ook om je gezonde verstand te gebruiken.

"De meeste mensen zullen het inmiddels wel weten, want de boodschap is eenduidig: Houd afstand tot anderen. Het gaat nu juist de goede kant op met de ziekte, laten we zorgen dat dat zo blijft", zegt voorzitter Marco Out van de VRD. "Als je morgen wil zwemmen, een strandje gaat opzoeken, dan mag dat wel. Maar als je ziet dat het druk is, maak dan gewoon een andere keuze!"

Eigen verantwoordelijkheid

"We houden het als veiligheidsregio in het oog natuurlijk, maar we doen ook een dringend beroep op iedereen om zelf in de gaten te houden dat het niet te druk wordt. Mensen moeten zelf die keuze maken, met gezond verstand. Dat geldt net zo goed in de winkelstraat, als in het bos, als op een strandje. Het is de verantwoordelijkheid van de mensen zélf om afstand te houden."

Het is niet de eerste mooie dag van dit voorjaar. Op eerdere zonnige dagen trokken mensen er massaal op uit. In de Randstad resulteerde dit in afgesloten wegen, naar het strand bij Zandvoort bijvoorbeeld. Out: "De afgelopen maanden is het nauwelijks nodig geweest dat we iets hebben moeten afzetten. Gelukkig is Drenthe heel erg ruim. We mogen blij zijn met de ruimte die we hebben, laten we die dan ook goed benutten."

Wat zijn ook alweer de regels? Als je morgen of daarna de natuur opzoekt of lekker wil gaan zwemmen, dan zijn dit de regels waaraan je je moet houden: Houd 1,5 meter afstand, ook in het water.

Kom alleen of met je eigen gezinsleden.

Ga alleen naar de zwemplas bij jou in de buurt.

Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°).

Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.

Volg altijd de aanwijzingen van de gastheer, gastdame, toezichthouders en handhavers op en respecteer de regels en coronamaatregelen.

Toiletvoorzieningen op locatie zijn gesloten. Ga daarom (vooraf) thuis naar de wc.

Was voorafgaand aan het bezoek je handen minimaal 20 seconden met zeep en doe dit ook zodra je weer thuis komt.

Betaal zoveel mogelijk met pin of betaal contactloos (pin of mobiel).

Er is geen EHBO-/AED-post aanwezig, u bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid.

Verlaat direct na het zwemmen en zonnen de locatie. Blijf niet onnodig hangen op toegangswegen, trappen en parkeerplaatsen. Let op: op het moment dat een plek te druk wordt kan de VRD besluiten het gebied te sluiten. Dan word je gevraagd om weg te gaan. Luister je hier niet naar, dan kun je een boete krijgen die kan oplopen tot 400 euro.

