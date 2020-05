Zwemmen in het hemelvaartsweekend? 'Gebruik je gezond verstand'

In de blakende zon een verfrissende duik nemen; voor veel mensen is dit misschien een welkome afleiding in coronatijd. De Veiligheidsregio Drenthe roept iedereen op om te genieten van het mooie weer de komende dagen, maar ook om hun gezonde verstand te gebruiken en rekening te houden met de basisregels: houd 1,5 meter afstand en vermijd drukte.

"Op moment dat het te druk wordt en/of de 1,5 meter afstand niet kan worden nageleefd, dan kan het gebied gesloten worden", schrijft de VRD. "U wordt dan verzocht het gebied te verlaten. Geeft u hier geen gehoor aan, dan wordt er gehandhaafd."

Waar moeten de recreanten dit weekend aan denken als ze een zwemplas bezoeken?

De VRD heeft op de website de regels op een rijtje gezet:

- Houd 1,5 meter afstand, ook in het water.

- Kom alleen of met je eigen gezinsleden.

- Ga alleen naar de zwemplas bij jou in de buurt.

- Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°).

- Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.

- Volg altijd de aanwijzingen van de gastheer, gastdame, toezichthouders en handhavers op en respecteer de regels en coronamaatregelen.

- Toiletvoorzieningen op locatie zijn gesloten. Ga daarom (vooraf) thuis naar de wc.

- Was voorafgaand aan het bezoek je handen minimaal 20 seconden met zeep en doe dit ook zodra je weer thuis komt.

- Betaal zoveel mogelijk met pin of betaal contactloos (pin of mobiel).

- Er is geen EHBO/AED post aanwezig, u bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid.

- Verlaat direct na het zwemmen en zonnen de locatie. Blijf niet onnodig hangen op toegangswegen, trappen en parkeerplaatsen.

