RTV Drenthe komt met eigen 'Kieskompas' voor landelijke verkiezingen

Het Kieskompas: hulp bij stemmen

Uitkomst Kieskompas is geen stemadvies

Kieskompas werkt met een assenstelsel: de horizontale as gaat over sociaaleconomische thema's (links-rechts) en de verticale as gaat over sociaal-culturele thema's (progressief-conservatief). In de politiek spelen verschillende soorten vraagstukken. Soms zijn dit vraagstukken die meer gaan over materiele zaken, zoals het verdelen van belastinggeld of de rol van de overheid. Deze vraagstukken vindt u terug onder de links-rechts as. Maar in de politiek gaat het ook over sociaal-culturele thema's. Dan hebben we het over vraagstukken die gaan over immateriële zaken: dat zijn de denkbeelden die mensen hebben over bijvoorbeeld ethiek, het geloof, traditie of Europese samenwerking. Deze vraagstukken vindt u terug onder de progressief-conservatieve as. Kieskompas heeft op basis van verschillende analysetechnieken per stelling bepaald of deze betrekking heeft op de sociaal-economische lijn of de sociaal-culturele lijn. De antwoorden op de stellingen bepalen vervolgens de positie in het politieke landschap.