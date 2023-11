Pleeggezin Poelman: 'Met pleegzorg bied je een kind een plek waar liefde en aandacht is'

Niet complex

Volgens haar echtgenoot is Janneke 'aanstichter' geweest van de beslissing om pleegouders te worden. "Janneke werkt in het onderwijs. In haar werk heeft ze een aantal situaties meegemaakt waarbij kinderen in de knel zaten. Die kwam met dit idee, en zo begon het gesprek hierover. Van idee zijn we naar een voorlichting naar gegaan. En dat smaakte naar meer, en dan krijg je een training van pleegouders."

Het echtpaar vindt het belangrijk dat meer gezinnen gaan nadenken over pleegzorg en wil de onwetendheid over pleegouderschap wegnemen. "Mensen denken dat pleegouderschap complex is. Dat is het niet. Je biedt structuur en aandacht. Het is niet meer en niet minder. In de basis doe je wat een ander gezin ook doet", zegt Poelman.