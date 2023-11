Liegende kroongetuige gaat niet in hoger beroep tegen celstraf voor meineed

De 55-jarige Willem P. uit Kampen legt zich neer bij de anderhalf jaar cel die hem is opgelegd voor meineed. Hij gaat niet in hoger beroep. P. loog als kroongetuige in de zwembadmoordzaak onder ede over zijn afgelegde verklaringen. Het Openbaar Ministerie eiste negen maanden cel. Die straf deed geen recht aan de ernst van de zaak, vond de rechter en werd verdubbeld.

P. loog in december 2020 bij de rechter-commissaris over de echtheid van de sms-berichten die hij eerder aan justitie overlegd had als bewijsmateriaal. Deze berichten zouden aantonen dat Marcel H. (41) uit Nieuw-Roden de uiteindelijke opdrachtgever was van de moord op Jan Elzinga in 2012. Elzinga werd doodgeschoten voor de ingang van het zwembad in Marum.

Zelf opgepakt

De zus van Marcel H. was destijds de vriendin van Elzinga. Marcel, zijn zus en zijn moeder werden in juli 2021 na de onthullingen en de sms-berichten van P. alsnog opgepakt. P. was zelf kort na de moord op Elzinga opgepakt, samen met Pascal E. uit Zwolle die de trekker had overgehaald. De beide mannen werden in 2014 veroordeeld tot bijna twintig en vijftien jaar cel.

De Kampenaar kreeg voor zijn onthullingen in 2019 strafkorting. P. probeerde tijdens de rechtszitting tegen de schoonfamilie in februari 2022 opnieuw de leugen onder ede vol te houden. De berichten waren een gesprek met P. vanuit de cel met Marcel H. De laatste zou bekennend hebben verklaard over zijn rol als opdrachtgever van de moord.

Overleden zwager

De verdediging van de schoonfamilie kwam erachter dat de berichten niet echt waren. Er was gerommeld met de volgorde van de berichten. P. gaf toe dat hij sms'te met zijn inmiddels overleden zwager, die voor Marcel H. door moest gaan. Toch zag de rechtbank in december voldoende ander bewijs om de schoonfamilie te veroordelen tot 20 jaar cel voor het uitlokken van de moord op Jan Elzinga.