Dirk Bruins vervangt Sjaak van der Tak als voorzitter LTO Nederland

Bruins blijft aan tot een opvolger van Van der Tak is aangesteld. Ambities om het voorzittersstokje definitief over te nemen, heeft hij niet. "Ik ben net een jaar herkozen als voorzitter van LTO Noord. Er ligt nog een aantal opdrachten dat ik graag wil verwezenlijken."

Geen ambities voor volledig voorzitterschap

Verder wil Bruins tijd houden voor zijn gezin en melkveehouderij. Beide zaken lijken niet te combineren met een volwaardige voorzittersfunctie, waar Bruins voor overleggen veel in Den Haag moet zijn. "Het is niet onmogelijk, maar de opgave is wel heel groot", zo omschrijft hij.

Hoelang Bruins de functie van LTO-voorman zal waarnemen, is niet bekend. Verschil met nu is dat Bruins in zijn nieuwe rol meer in de media zal verschijnen. Het takenpakket van voorzitter wordt verder onderverdeeld bij de overige twee bestuursleden. In dat bestuur is Bruins nu nog vicevoorzitter.