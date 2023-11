Miljoeneninvestering moet Speelgoedmuseum Roden relevant houden

Teruglopende bezoekersaantallen, rode cijfers en een oud pand. Een investering in het museum aan de Brink is broodnodig maar gaat dus veel geld kosten. "We zijn druk bezig fondsen te werven", zegt directeur Jantina van der Broek. "We hopen verder op donaties van inwoners en ondernemers, al hoeft dat niet direct veel te zijn. Ieder tientje helpt om dit museum te behouden voor de toekomst."

Opnieuw inrichten

Daarvoor is een kwaliteitsimpuls nodig. Of in ieder geval: een herinrichting. Want er valt genoeg te zien in het grootste speelgoedmuseum van Nederland. "We hebben 15.000 stuks speelgoed", schetst Van der Broek, die in januari van dit jaar begon als directeur in Roden. "Maar er is weinig ordening in het museum. We gaan straks alles thematisch inrichten."