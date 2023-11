Aftellen naar eerste Regio Songfestival: 'Belangrijk evenement voor imago van streektalen'

Danny Blom - presentator Radio 538 en Piraten Power Hour

Danny Blom uit Hollandscheveld is discjockey bij Radio 538 en een van de drijvende krachten achter tentfeestsensatie Piraten Power Hour. Hij is groot liefhebber van piraten- en streektaalmuziek en is dan ook blij dat het Regio Songfestival aandacht schenkt aan de streektalen en dialecten in Nederland.

"Voor mijn werk bij 538 mag ik niet in het dialect praten", zegt Blom. "Ik heb echt het idee dat men in het westen nog steeds een beetje denkt dat je een lompe boer bent als je in je dialect praat. Ook bij muziek is het zo, dat men het automatisch beter vindt als een liedje in het Engels is. Zodra het in het dialect is, is het meteen drie keer niks. Het Regio Songfestival kan dat veranderen. Helemaal als het groeit, dan komt er ook vanzelf een keer een grote hit uit waardoor het gaat leven. Echt een mooie start."

Over de kansen van de Drentse inzending is Blom iets terughoudender: "Het gaat een moeilijke strijd worden. Groningen met Wat Aans! is voor mij een goede kanshebber en die gaan het Drenthe moeilijk maken. De tekst van 'onze' inzending zit goed in elkaar, maar de melodie pakt mij persoonlijk minder."