Provincie nu gezond, maar grote geldzorgen voor 'Ravijnjaar' 2026

Twee grote zorgen over de begroting van de provincie bij de oppositie in Provinciale Staten. Die van 2024 is veel te beleidsarm en op de lange termijn is door forse bezuinigingen vanuit Den Haag de begroting niet meer sluitend, is de kritiek.

Maar beiden zijn prima uit te leggen zegt het college van Gedeputeerde Staten (GS), dat overigens de grote zorg over toekomstige tekorten deelt. Maar de oplossing voor het toekomstprobleem is er nog niet.

Veel te weinig tijd

Volgens financieel gedeputeerde Egbert van Dijk (BBB) is de begroting van 2024 beleidsarm, omdat er domweg niet genoeg tijd zat tussen het nieuwe coalitieakkoord en 15 november. Dit is de datum waarop de provinciale begroting bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken moet liggen. "Maar we komen binnenkort met wijzigingsvoorstellen voor de begroting waarin we wel een vertaling en doorrekening van het coalitieakkoord maken." De verwachting is dat deze voorstellen in december worden gepresenteerd.

"De snooze-knop bij GS is kennelijk nog steeds ingedrukt", concludeert ChristenUnie-fractievoorzitter Bernadette van den Berg, die het nieuwe college al eerder van weinig daadkracht verweet.

Het 'Ravijnjaar'

Maar ook GS maken zich grote zorgen over de op termijn niet meer sluitende begroting. Oorzaak: het zogeheten 'Ravijnjaar' in 2026. Het rijk gaat de geldstroom naar zowel de provincies als de gemeenten anders inrichten en bezuinigen. Maar niemand weet nog hoe dat andere financieringssysteem er echt uit gaat zien. De tekorten zijn al wel duidelijk: na 2026 heeft de provincie Drenthe een tekort van 13 miljoen en dat loopt binnen een jaar of twee op naar 26 miljoen. Gemeenten en provincie vrezen dat ze dan in een financieel ravijn storten. Gemeenten in Nederland krijgen samen een bezuiniging van 4 miljard voor de kiezen.

Verkeerd boekhouden

PVV-fractievoorzitter Nico Uppelschoten vindt dat GS nu al actie moeten ondernemen voor een gezonde provinciale begroting. "U gaat dat voor een deel oplossen uit de bestemmingsreserves", en dat vindt Uppelschoten verkeerd creatief boekhouden. Want die reserves zijn immers ook een keer op. "En wij hebben ook een toezichthoudende rol op de financiën van de gemeenten, wat gaan ze tegen ons zeggen als wij het zelf niet goed doen?".

Uppelschoten wil dat GS de vrije bestedingsruimte (geld dat er al wel is maar nog geen doel heeft, red.) gebruikt om het tekort in 2026 op te vangen. Maar dat zou gelijk een halt zetten op nieuw beleid dat GS mogelijk nog willen ontwikkelen.

Gedeputeerde Van Dijk: "Als er niets in Den Haag verandert, dan moeten we in 2024 al gaan nadenken wat we in 2025 en 2026 niet meer kunnen doen. Die boodschap zullen we heel duidelijk aan de formatietafel van een nieuw kabinet aankaarten."

Koningsdag

De SP wil niet dat er 1 miljoen euro aan provinciaal geld wordt uitgetrokken voor de viering van Koningsdag. Fractievoorzitter Simon Zandvliet vindt het een hele dure verjaardag "van een koning die net een forse salarisverhoging heeft gekregen (ruim een halve ton meer in 2024, red). Deze mensen krijgen al miljoenen aan belastinggeld (56 miljoen in 2024, red), moeten wij dan dit feestje betalen?".

Volgens gedeputeerde Jisse Otter (BBB) is de 1 miljoen bedoeld om het geld te matchen wat de gemeente Emmen gaat uitgeven. "Dan gaan we er dus 2 miljoen aan uitgeven in Drenthe", mopperde Jan Steenbergen van Sterk Lokaal. Volgens Otter heeft Rotterdam wel 7 miljoen uitgegeven aan de verjaardag van de koning dit jaar.

Het CDA en de ChristenUnie willen dat er een apart voorstel komt en dat "zo'n groot bedrag" niet met één zin in de begroting wordt weggeschreven. "Dat is weinig transparant", concludeerde CDA-statenlid Gertjan Zuur. Otter zegde een apart voorstel toe.

Vliegveld Eelde

GroenLinks en Partij voor de Dieren zijn tegen de NEDAP-kosten die de provincie als aandeelhouder van Groningen Airport Eelde wil betalen voor de komende tien jaar. NEDAP-kosten zijn bijvoorbeeld de brandweer en de beveiliging.

Ook wilden beide groene partijen meer financiële duidelijkheid over stikstofoplossingen. Maar dat wil gedeputeerde Van Dijk vooral oppakken bij de discussie over het Drents Plan Landelijk Gebied, het plan dat Drenthe van Den Haag moet maken voor een toekomstbestendige landbouw, terugdringen van stikstof, natuurherstel en een betere waterhuishuiding.