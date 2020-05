Djammen: Van Dolly en zien Tarrels naar Dolly zonder Tarrels

Vorig jaar viel Dolly en zien Tarrels uitelkaar (geen onenigheid, maar muzikale verschillen). De Tarrels gaan nu verder als Trekhawk. Dolly gewoon als Ferdy Doldersum. In het Engels, want dat past volgens Dolly beter bij zijn stem.

Cowboys

De boerenrock maakt plaats voor iets anders. Iets wat zich volgens Doldersum niet in een hokje laat plaatsen. "Country, pop, rock, noem maar op", vertelt de zanger. "Ik doe gewoon wat ik mooi vind. Kijk, en daar komen bepaalde genres uit. Dus de ene keer een funk-nummer en de andere keer een rock-'n'-roll-nummer en dat komt allemaal op het album." Wel heeft zijn muziek een Amerikaanse tint. Niet zo gek, want de Erikaan is opgevoed met Amerikaanse muziek en ook vooral Amerikaanse films. "Die oude westerns weet je wel? Dat ze een half uur een met de kop in beeld hebben", glimlacht Doldersum.

Schrijverij

"Je kunt er niet voor gaan zitten. Het moet zo in je opkomen", verklaart hij zijn schrijfproces. "'s Avonds dan zit ik altijd achter mijn bureautje. Overdag heb ik dan wat opgenomen", gebaart Doldersum naar zijn hand alsof er een telefoon in zit. "Dan neem ik de opnames en een gitaar erbij en dan ga is het uitschrijven. Zo doe ik dat. Meestal als je een stukje aan het lopen bent, of aan het fietsen: dan ontstaat het." Met alle avonden achter het bureautje schrijft - en schrapt - Doldersum dit jaar een album bij elkaar. Tenminste, dat is de bedoeling.

Led Zeppelin

Een aantal nummers is al uit. Waaronder zijn single Just like me. Een nummer waarin de westerns goed zijn terug te horen. Maar het album bevat van alles volgens de zanger. "Ik heb ook wel hele rustige nummers erbij, net zoals Led Zeppelin. Die had hele dikke hard rock-nummers, maar die had ook wel ballads en ook wel liefdesliedjes." Hoe het album er uiteindelijk uit gaat zien blijft nog een verrassing.