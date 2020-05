Drents coronadebat: 'Stop geld investeringsagenda in noodfonds'

De complete 50 miljoen van de Drentse investeringsagenda moet geïnvesteerd worden in een coronafonds. Dat zei D66-fractievoorzitter Anry Kleine Deters vandaag tijdens het coronadebat in Provinciale Staten. Ook Forum voor Democratie wil het complete bedrag inzetten voor bestrijding van de coronacrisis.

VVD, Sterk Lokaal en PPV gaan niet zo ver, maar willen wel veel in de investeringsagenda opnieuw bekijken. Gedeputeerde Cees Bijl (PvdA) staat daar niet om te springen, bleek uit zijn reactie. De Staten moeten die agenda nog gaan bespreken, maar volgens Bijl moeten de acute noodmaatregelen vanwege de coronacrisis niet verward worden met de investeringsagenda die voor de toekomst van Drenthe is.

'Onbestaanbaar dat alle plannen doorgaat'

De VVD is gematigder dan D66, maar fractievoorzitter Willemien Meeuwisse noemde het wel "onbestaanbaar dat alle plannen van voor het coronatijdperk zomaar door gaan. Herbezinning is nodig." Naast discussie over de Investeringsagenda wil ze een beleidsarme voorjaarsnota waarin ruimte zit om coronaproblemen aan te pakken.

Bijl voorspelde alvast dat hij de VVD teleur gaat stellen. Daarop vroeg Meeuwissen een 'beleidsslimme' voorjaarsnota, waarop de PvdA-gedeputeerde het hield op een 'beleidsintelligente' nota. Het schetst dat VVD en PvdA heel anders in de wedstrijd zitten.

'Niet in het wilde weg'

Harry Omloo van Forum voor Democratie wil wel een discussie over 'herprioritering' van de uitgaven. PVV'er Nico Uppelschoten wil van de 16 miljoen euro die GS overhielden van vorig jaar 10 miljoen reserveren coronanoodfonds. "Dan kunnen we integrale afwegingen maken en niet in het wilde weg noodmaatregelen nemen." Ook Omloo wil eigenlijk een groot noodfonds en niet allerlei losse fondsen voor afzonderlijke sectoren.

Maar volgens gedeputeerde Bijl zijn op sommige plekken nu acute steunmaatregelen nodig. En de 10 miljoen die hij doorschuift van 2019 naar dit jaar, wil hij niet in een fonds stoppen. Voorlopig haalt hij voor noodsteun geld uit de zogeheten 'vrije ruimte' die er in de begroting zit. Daarnaast wil hij 2,5 miljoen uit de voorjaarsnota halen voor coronahulp.

De voorjaarsnota en de investeringsagenda worden beide in de Statenverandering van 1 juli besproken.

Bijdragen aan het OV

Volgens PvdA- en ChristenUnie-fractievoorzitters Loof en Van den Berg heeft Drenthe - gezien de kleine portemonnee - maar beperkte mogelijkheden. Zij vinden dat vooral geld moet naar sectoren waar, ondanks landelijke noodmaatregelen, gaten vallen. Bijl benadrukt dat het overgrote deel van de financiële middelen voor coronamaatregelen uit Den Haag moet komen.

"Maar we ontkomen er niet aan dat wij ook zullen moeten bijdragen, zoals voor een klein deel van de steunmaatregelen aan het openbaar vervoer. Wij zijn namelijk zelf verantwoordelijk voor al het regionale busvervoer en de trein Emmen-Zwolle. In de cultuursector zullen we een grotere rol moeten nemen. Als wij niks doen komen een aantal culturele instellingen echt in de problemen", aldus Bijl.

Nog veel zorgen

Dat er nog flink wat geld en maatregelen nodig zullen zijn blijkt uit een rondje langs de verschillende gedeputeerden. Henk Brink (VVD): "De vrijetijdseconomie heeft het heel zwaar. Nu is de tijd dat ze hun geld moeten verdienen. Ik heb ook grote zorgen over andere sectoren en de mensen die daarin werken." Henk Jumelet (CDA): "Er zijn zorgen over de financiële situatie van gemeenten, die is in een aantal gevallen dramatisch. We zullen er bij het kabinet op aandringen ook hier te helpen, temeer omdat gemeenten bezuinigingen die ze hadden bedacht nu nog niet kunnen uitvoeren."

Een lichtpuntje zit volgens gedeputeerde Tjisse Stelpstra (CU) in de energiesector die aan het veranderen is: daarin zijn in het Noorden duizend vacatures. Voor de rest staat volgens Cees Bijl de arbeidsmarkt op z'n kop. Hulp om mensen bij of om te scholen wordt - samen met de arbeidsmarktregio's en de omliggende provincies - gezamenlijk opgepakt.