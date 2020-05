Kippenboeren blij met uitspraak Chickfriend: 'Maar het blijft een open wond'

De 118 pluimveehouders, die schoonmaakbedrijf Chickfriend voor de rechter sleepten, zijn blij met het vonnis in de civiele zaak tegen het Barneveldse bedrijf. Dat zei raadsvrouw Anita Winter namens de eisers vandaag. De rechtbank in Arnhem acht Chickfriend aansprakelijk voor de schade die is geleden tijdens de fipronilcrisis.

De kippenboeren moesten in de zomer van 2017 miljoenen eieren weggooien, omdat er een te hoge concentratie van het bestrijdingsmiddel fipronil in zat. Bovendien mochten de bedrijven ook weken erna geen eieren leveren.

Via de rechter besloten ze het Barneveldse bedrijf aansprakelijk te stellen. Met succes, blijkt nu. De kans is klein dat alle pluimveehouders hun schade vergoed krijgen. "Maar bij Chickfriend valt wel degelijk wat te halen", denkt Winter. Zo verkocht een van de twee eigenaren vlak voor de crisis zijn woning. En mogelijk keert hun verzekeraar schade uit.

'Weggezet als fraudeurs'

Een van de gedupeerde kippenboeren is Mariska Oving uit Odoornerveen. Zij en haar man Bert moesten tijdens de fipronilcrisis al hun legkippen ruimen, de tienduizenden eieren vernietigen en de stallen ontsmetten. Het vonnis van vandaag doet haar goed. "Toen we vorig jaar de zaak tegen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) verloren, was dat pijnlijk. De overheid legde de schuld bij ons neer. Nu is wel vastgesteld dat de fout bij Chickfriend ligt."

De pluimveehouders verweten de NVWA onrechtmatig handelen, doordat de overheidsorganisatie maandenlang zweeg over het illegale gebruik van fipronil. De rechter stelde ze in die zaak niet in het gelijk. "Wij als boeren werden in wezen weggezet als fraudeurs. Nu is het toch mooi dat deze rechter zegt dat de verantwoordelijkheid bij Chickfriend ligt. Zij hebben dit de pluimveehouders aangedaan."

'Van een kale kip...'

Chickfriend is een bedrijf dat veel boeren inhuurden voor het schoonmaken van hun stallen. Het bedrijf van Oving werd behalve geruimd, ook wekenlang op slot gedraaid. Een zwarte bladzijde uit haar leven. "Het blijft een open wond, ook al is het drie jaar geleden. Je houdt het altijd in je achterhoofd. Als ik het erover heb, komt de emotie weer boven over dat we onze gezonde kippen hebben laten vergassen, terwijl het achteraf niet eens nodig was geweest."

Nu de rechter heeft bepaald dat Chickfriend aansprakelijk is, komt de vraag in beeld hoe groot de schade voor de 118 pluimveehouders is. Dat wordt in een aparte procedure bepaald. Oving: "Ik verwacht daar niet veel van. De eigenaren van het bedrijf waren twee jonge jongens. We vragen ons echt af of daar wat te halen is. Van een kale kip kun je niets plukken, hè."

Met het bedrijf van Bert en Mariska Oving gaat het weer goed. "We hebben momenteel zo'n 60.000 vrijeuitloopkippen in onze twee schuren lopen. In één van de beide schuren zitten net nieuwe kippen." De fipronilcrisis achtervolgt de pluimveehouders nog steeds. "Altijd als je nieuwe kippen hebt, wil de fabrikant de eerste tien eieren krijgen om ze te controleren op fipronil. Tja, dat gebeurt nog steeds."

Strafzaak tegen eigenaren Chickfriend

De eigenaren van Chickfriend, Mathijs IJ. en Martin van de B., moeten zich nog voor de strafrechter in Zwolle verantwoorden. Volgens de advocaat van Van de B. ligt die strafrechtelijke procedure op dit moment stil. De rechtbank Overijssel bevestigt dat er voorlopig geen zitting gepland staat. De twee verdachten zitten niet vast.

Het Openbaar Ministerie laat desgevraagd weten dat het onderzoek tegen de verdachten nog loopt. Er is nog geen zicht op het begin van een strafzaak, aldus een woordvoerster.

Lees ook: