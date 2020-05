Deuren verpleeghuizen gaan langzaamaan open

De Drentse ouderenzorginstellingen zijn blij met de aankondiging van de minister-president: "Het heeft alles in een positieve stroomversnelling geleid. Ook onze bewoners zijn heel erg blij met deze verruiming", zegt Mariska Roeters van Zorgcollectief Zuidwest Drenthes namens de Drentse zorginstellingen, waarvan de directies vandaag overleg hadden.

Eerder dan verwacht

"Het ging veel sneller dan verwacht. We dachten voor de persconferentie dat we nog twee instellingen als pilot konden aandragen, maar het is veel breder dan dat, blijkt nu." De bewoners van de verzorgingstehuizen mogen ieder één vaste bezoeker ontvangen, op een vast tijdstip.

"Dat gaat nog wel wat voeten in de aarde hebben. Er moet veel geregeld worden. Van alle bewoners moet vastgelegd worden wie de vaste bezoeker is, dat zetten we dan in het zorgplan. En er moet een rooster gemaakt worden voor de bezoekers, zodat ze niet allemaal tegelijk komen."

En dat is nog niet alles: "Qua logistiek en het aantal medewerkers moeten we nog van alles regelen. Er zijn veel dingen die echt neergezet moeten worden om verantwoord bezoek te kunnen ontvangen en daar is tijd voor nodig", aldus Roeters.

De tijd nemen

En die tijd is er, want er is een periode ingesteld van 25 mei tot 15 juni om gefaseerd de instellingen te openen. Op deze manier is er tijd om de dingen die Roeters noemt, te regelen. "We gaan van die tijd ook echt gebruik maken. Iedereen is er klaar voor, het is zeker haalbaar, maar het is wel een hele organisatie."

Wie op bezoek wil bij iemand die in een zorginstelling woont, moet even afwachten. Roeters: "Zoals gezegd moeten we eerst van alles regelen. Zodra we weten wie er als vaste bezoeker is aangewezen voor onze cliënten, nemen we met die mensen contact op over het rooster. Op basis daarvan kan men weer reageren. Dus wacht geduldig af."

Niet als er zieken zijn

De regeling geldt overigens alleen voor instellingen die onbesmet zijn. Verpleeghuizen en woonzorgcentra waar cliënten met corona wonen, blijven voorlopig gesloten voor bezoek.

Lees ook: