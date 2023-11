OM: taakstraf voor Hoogeveense die met 'twee à drie' wijntjes op ongeluk veroorzaakte

"Ik wist dat ik hard reed, maar niet dat het zo hard was", vertelt een 25-jarige vrouw uit Hoogeveen in de rechtbank. Ze veroorzaakte op 28 februari vorig jaar een ernstig ongeluk op de A28 bij Rouveen, waardoor een andere vrouw met haar auto in de sloot belandde.

Uit onderzoek bleek dat de vrouw met 141 kilometer per uur over de snelweg reed. Ook kroop ze achter het stuur terwijl ze vier keer de maximaal toegestane hoeveelheid alcohol op had.

Het ongeluk gebeurde op de A28 in de richting van Zwolle naar Meppel, schrijft RTV Oost . De verdachte zou met met ruim 140 kilometer per uur tegen de achterkant van de auto van het slachtoffer zijn gereden, waarna die vrouw enkele keren over de kop sloeg en daarna in de sloot belandde. De verdachte zegt dat ze de auto van het slachtoffer over het hoofd zag.

De vrouw uit Hoogeveen, die zichtbaar aangeslagen in de rechtbank zat, kan zich het ongeluk niet exact meer voor de geest halen. Wel weet ze dat ze die bewuste middag vermoeid was: "Ik was de avond voor het ongeluk laat thuis, en moest er de volgende ochtend weer vroeg uit, dus ik was best moe die avond."

Ze zegt nog elke dag met het ongeluk in de maag te zitten. "Ik slaap er slecht door. Ik heb nog elke dag een gevoel van schuld en schaamte."

'Drie glazen wijn'

"Ik was die middag iets eerder vrij dan normaal, dus ik besloot bij een vriendin in Zwolle langs te gaan", zegt de Hoogeveense. Daar hebben beiden een paar glazen wijn gedronken. "Zo'n twee à drie glazen."

Na het ongeval is er bij de vrouw een promillage van 0,94 in het bloed geconstateerd. Dit terwijl voor beginnend bestuurders, wat de vrouw op het moment van het ongeval nog was, er een maximaal promillage van 0,2 is toegestaan.

'Rijbewijs niet waard'

Het slachtoffer was ook bij de rechtszaak aanwezig. Ze legt een emotionele verklaring af en vertelt dat ze bij het ongeluk een scheur in haar schedel heeft opgelopen, waardoor ze sindsdien veel moeite heeft met prikkels en zich concentreren.

Ze onderstreept dat ze elke dag dankbaar is dat haar kinderen niet in de auto zaten, die middag in februari. "De plek waar mijn kind normaal zit, daar was de voorruit helemaal naar binnen gekomen."

Wat haar betreft moet de vrouw opnieuw rijles nemen. "Ik vind dat ze haar rijbewijs opnieuw moet halen. Als je zoiets doet, ben je wat mij betreft het rijbewijs niet waard. Dan ben je gewoon een verkeershufter."

Maximale taakstraf

De officier van justitie wil de vrouw uit Hoogeveen de maximale taakstraf van 240 uur en een rijontzegging van anderhalf jaar opleggen vanwege haar roekeloze rijgedrag.

De advocaat van de verdachte is het niet eens met deze eis. Volgens de raadsvrouw hebben rechtbanken in het verleden in soortgelijke gevallen geoordeeld dat er niet gesproken kan worden van wettelijke roekeloosheid.

De advocaat verzoekt ook om haar cliënt geen rijontzegging op te leggen. Zonder een rijbewijs wordt het voor de vrouw namelijk onmogelijk om nachtdiensten te draaien op haar werk.