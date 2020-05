Opening is 'onaangename verrassing' voor middelbare scholen

"Ik was er onaangenaam door verrast", zegt Marcel Klaverkamp, bestuurder van Dr. Nassau College. "Tot nu toe zijn we altijd ruim van tevoren en goed geïnformeerd door de VO-raad, maar deze laatste over dat vervoer had ik niet aan zien komen."

Op verschillende middelbare scholen in Drenthe is thuisonderwijs volgen nu de norm. Leerlingen volgen lessen via de computer, en doen online examen. Het Dr. Nassau College is niet van plan hun hele lesprogramma om te gooien. "Wij blijven bij datgene wat we afgesproken hadden. En dat is voor een groot deel het afstandsleren, want daar hebben we goede ervaringen mee."

'Blending leren'

Bij scholengemeenschap Stad & Esch gaan de meeste leerlingen vanaf 2 juni weer naar school toe. Directeur Peter de Visser: "We hadden al een plan gemaakt waarin heel veel leerlingen weer naar school kunnen. We kunnen met wat de premier zegt dus goed uit de voeten."

Ook op het Roelof van Echten College in Hoogeveen blijven ze bij hun oorspronkelijke plan. "Wij noemen dat blending leren", zegt bestuurder Albert Weishaupt. "Het is een combinatie van les op school en les online. De persconferentie verandert voor ons niets."

Speciaal vervoer

Premier Rutte had het ook over hoe leerlingen naar de middelbare school reizen. Hij zei dat de scholen voor leerlingen die ver weg wonen speciaal vervoer regelen. Dat zou onder meer een probleem kunnen zijn voor scholengemeenschap Stad & Esch, waar veel leerlingen relatief ver van de school wonen.

"Het probleem zat 'm erin dat de suggestie werd gewekt dat de scholen het vervoer zelf moeten regelen. Dat we busjes moeten huren", zegt De Visser. De VO-raad heeft inmiddels duidelijk gemaakt dat dat niet het geval is. Scholen moeten alleen in kaart brengen bij welke leerlingen zich een vervoersprobleem voordoet.

En dat zorgt voor veel extra werk voor de bestuurders en docenten: "Er moet nu ineens op stel en sprong voor 3800 leerlingen geïnventariseerd worden of ze met de fiets, via de ouders of met het openbaar vervoer naar school kunnen komen", zegt Klaverkamp. "En we hebben nog maar weinig tijd om het te regelen. Morgen is het Hemelvaartsdag en vrijdag vrij. Het wordt een uitdaging."