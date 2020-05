Schilt steunt Haagse demonstratie: 'Vechtsport kan veilig op 1,5 meter'

Om het een en ander aan de politiek duidelijk te maken, is er vrijdag een vechtdemonstratie in Den Haag onder leiding van collega en eveneens oud-wereldkampioen K1 Ernesto Hoost. Hiermee willen de 'demonstranten' laten zien hoe getraind kan worden op een veilige afstand van elkaar.

Zweethokken

"Ik heb het idee dat de politici niet weten hoe een sportschool werkt en hoe dat eruit ziet", bekritiseert Schilt de beleidsmakers in Den Haag. "In de jaren '80 had je overal van die zweethokken, maar dat is al lang niet meer het geval. Ik ben ervan overtuigd dat een airco in de supermarkt meer virusdeeltjes verspreidt dan het luchtsysteem in mijn sportschool."

Volgens Schilt, die nog niet zeker weet of hij vrijdag ook naar Den Haag afreist, wordt gemeten met twee maten. In zijn ogen is het niet te verklaren waarom een schoonheidsspecialist of kapper wel open mag, maar de sportschool niet.

Bovendien benadrukt hij dat zijn trainingen voldoen aan de RIVM-richtlijnen. "We gebruiken bijvoorbeeld KinPu-sticks (lange stokken, red.) die helpen bij afstand houden. Daarnaast is er de gelegenheid om handen te wassen en ik heb een goed luchtsysteem. Daar komt bij dat mensen elkaar ook niet meer opzoeken. Ze zijn gewend afstand te houden."

'Oppassen voor wildgroei'

Ben Tingen, eveneens vechtsportschoolhouder, uit Bovensmilde heeft begrip voor het standpunt van Schilt en is ervan overtuigd dat zijn collega trainingen op een veilige manier kan aanbieden. Wel constateert hij nog angst onder zijn leden en dat de behoefte om binnen te trainen er nog niet is. "Ik merk dat mensen het prettig vinden om juist even buiten te sporten. Binnen boksen kan risico's met zich meebrengen en meer besmettingen veroorzaken. Er zijn onderzoeken waaruit blijkt dat besmetting binnen sneller plaatsvindt dan buiten."

Tingen weet niet zeker of het een goed idee is om sportscholen massaal te openen. "Je moet oppassen voor een bepaalde wildgroei. Wie gaat controleren dat de regels worden gehandhaafd? Dat wordt een zooitje. Er zijn net wat versoepelingen geweest, pas over een tijdje kunnen we er iets over zeggen."

Wel is hij er voorstander van om een-op-een trainingen binnen in een grote ruimte te hervatten. "Aan die personen zou je krachttrainingen kunnen geven en als je oppast met het belasten van het hart-longsysteem, is het prima te doen."