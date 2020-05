Drentse politiek: 'Haal gevluchte kinderen Lesbos naar Nederland'

Een motie van het CDA om kinderen naar ons land te halen werd vandaag tijdens de Statenvergadering met 24 tegen 14 stemmen aangenomen

'Nood is nu heel hoog'

"Als we nu niet handelen, staat er een catastrofe te gebeuren", zegt Martijn van der Linden van Vluchtelingenwerk Nederland. Samen met Defence for Children en Stichting Vluchteling schets hij de erbarmelijke situatie: "Zo'n 2500 kinderen worden in diverse kampen in Griekenland aan hun lot overgelaten. Ze komen uit verschillende landen en zijn om uiteenlopende redenen nu alleen, zonder ouders of begeleiders. Het is mensonterend."

"Vanwege het coronavirus is de nood nu heel hoog. Zeker voor zo'n kwetsbare groep kinderen", vervolgt hij. "In die kampen stroomt de modder over je tenen. De hygiëne is daar ver te zoeken."

Andere landen hebben inmiddels kinderen opgenomen. CDA-Statenlid Gertjan Zuur is indiener van de motie: "Wij doen een klemmend beroep op de Nederlandse regering om compassie te tonen en ook een aantal vluchtelingen te nemen." Tot nu toe weigert het kabinet dat.

'Toegezegd geld te weinig'

Volgens Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma, die aan de landelijke regietafel vluchtelingen zit met staatssecretaris Ankie Broekers-Knol, gaat de staatssecretaris wel in Griekenland voor 48 kinderen ter plekke opvang en voogdij regelen. Ze heeft voor 3 tot 4 miljoen euro aan hulp toegezegd.

Maar dat is voor verschillende fracties in de Tweede Kamer, de provincie Drenthe en de gemeenteraden van Coevorden, Assen en waarschijnlijk ook Noordenveld niet goed genoeg. "De positie van deze kinderen is catastrofaal geworden" zegt Zuur.

Hoort dit wel thuis in de Drentse politiek?

Er werd in PS wel flink gediscussieerd over of dit onderwerp besproken moest worden in de Drentse Statenvergadering. "Hoe sympathiek en compassievol ook, dit hoort niet thuis in de Drentse politiek" vindt Forum voor Democratie-Statenlid Thomas Blinde. VVD-fractievoorzitter Willemien Meeuwissen en Sterk Lokaal-voorman Alfred Schoenmaker zijn het met hem eens. De Tweede Kamer gaat over het vluchtelingenbeleid, reageerden beiden.

PVV-voorman Nico Uppelschoten ging nog een stap verder. Hij ziet "nieuwe pogingen om migranten naar Nederland" te halen en vindt het "onkies dat ze daarvoor kinderen inzetten." Uppelschoten vreest uiteindelijk gezinsherenigingen. Dat leverde hem een sneer op van PvdA'er Ralph du Long: "Jammer dat de PVV dit soort taal gebruikt in deze vluchtelingencrisis. Wat je ook van vluchtelingen vindt, het is onze plicht deze kinderen te helpen. "