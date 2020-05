De Ring - podcast Drenthe Toen, deel 5

Hoofdstuk 5: Johan Schultingh, architect.

[Quote::Toen begreep ik iniens dat dit de eerste keer was, dat ze echt heur trots kun laoten zien."]

Het geërfde geld van stiefvader Geert Jonkman komt in Amsterdam goed van pas. Het is meer dan genoeg om er van te studeren, te wonen, en om er mooie studiereizen van te maken. In 1968 studeert Johan af, cum laude. Moeder Liesbeth komt naar Amsterdam, opgetogen en voldaan. "Toen begreep ik iniens dat dit de eerste keer was, dat ze echt heur trots kun laoten zien.".

Johan maakt al snel carrière. En op een dag loopt hij op een tentoonstelling de wereldwijze en aantrekkelijke Saskia tegen het lijf. Hij kan het nauwelijks geloven, maar Saskia valt als een blok voor 'm. Voor Johan is het perfect, maar niet voor Saskia. Ze verlaat hem. "Ik kan en ik wil niet met je verder. Ik ga aan jouw moeizame leven langzamerhand kapot". Hij kan zich niet geven, zegt ze. En Johan weet dat dat waar is. Er staat altijd iets tussen hem en de wereld in. En het heeft alles te maken met waar hij vandaan komt en met wie hij is. Geboren in een Drents dorp, als kind van een Duitse soldaat.

Drenthe Toen Podcast: De Ring, hoofdstuk 5

Jans Polling schreef 'De Ring' (Rechten: RTV Drenthe / Sophie Timmer)

Drenthe Toen: Iedere zondag hoor je verhalen uit de Drentse geschiedenis bij Drenthe Toen. Historicus en presentatrice Sophie Timmer presenteert.

Cassata: Zaterdags praat Margriet Benak met haar gasten over de politiek en actuele onderwerpen die spelen in Drenthe.

FC Emmen Podcast: Iedere maandag nemen verslaggevers René Posthuma en Niels Dijkhuizen met hun gasten het afgelopen weekend van FC Emmen door. Daarnaast is er ook plaats voor andere sport uit onze provincie.