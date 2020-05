Kunnen we dit jaar wel dauwtrappen?

Hemelvaart en dauwtrappen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In alle vroegte de natuur in, het is een eeuwenoud gebruik.

Dauwtrappen kent verschillende vormen. In Drenthe beperkt het zich meestal tot het wandelen in een natuurgebied op de vroege ochtend, óf het dauwzwemmen: naar een zwembad, plas of meertje om 's ochtends een frisse duik te nemen.

Oorsprong van dauwtrappen

De oorsprong van het rituele dauwtrappen is moeilijk te achterhalen. Maar dat het al eeuwen bestaat, is wel zeker. Om drie uur 's nachts opstaan en de natuur in, daar ging het om in het van oorsprong heidens ritueel. Met de blote voeten in het gras zingen en dansen en dus in de dauw trappen. De dauw zou een helende werking hebben: goed tegen de ouderdomskwalen en zelfs tegen sproeten, schrijft bijvoorbeeld het Meertens Instituut.

Met het ritueel werd ook een ode gebracht aan de ontluikende natuur in het voorjaar. Het was een Meifeest, gevierd door de Germanen.

Dauwtrappen in coronatijd

En nu is het 2020. Christenen vieren nog altijd Hemelvaart, wat toch ook een soort Meifeest te noemen is, cultureel gezien dan. Maar dauwtrappen zoals we dat de voorgaande jaren deden, zit er nu even niet in. Vanwege de coronamaatregelen zijn de wandelingen die georganiseerd worden door Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten of Stichting Het Drentse Landschap allemaal afgelast.

Ook het dauwzwemmen in Ruinen gaat niet door:

Wie toch wil dauwtrappen...

Gezellig samen in een groep dauwtrappen in de natuur of in het zwembad zit er dus even niet in. Maar dauwtrappen kan ook in je eentje of met je gezin. In alle vroegte opstaan, bijvoorbeeld rond of vijf uur, de wandelschoenen aan en gaan! In Drenthe zijn genoeg mooie plekken om van de natuur te genieten.

Ga je liever dauwzwemmen? Bij de zwembaden kun je misschien niet terecht, maar probeer het eens bij een van de vele zwemplassen die Drenthe rijk is! En als het er druk is, zoek je gewoon een ander plekje, want het is én blijft belangrijk om afstand van elkaar te houden. Oók tijdens het dauwtrappen.

