Niemand is tegen nieuwbouw voor De Flint in Nietap

Basisschool De Flint in Nietap kan zich verheugen op een nieuw gebouw, dat ook als een veredeld dorpshuis inclusief kinderopvang moet dienen. De voltallige gemeenteraad van Noordenveld ging daar vanavond mee akkoord.

"De hele samenleving van Nietap is erbij gebaat, dus hulde voor dit voorstel", sprak VVD-raadlsid Free Hoving op 18 oktober al. De gemeenteraad is te spreken over de manier waarop het Noordenveldse college 'het dorp' heeft meegenomen in het maken van dit plan. Het is dan ook niet verrassend dat er twee weken later wordt ingestemd met het bestemmingsplan.

Alleen geen plek voor gym

Het bestemmingsplan is een jaar later totstandgekomen dan de gemeente had gehoopt. Dat zat hem vooral in het 'participatietraject', waarin werd samengewerkt met inwoners. "Dat heeft lang geduurd", gaf wethouder Robert Meijer (VVD) twee weken geleden toe. "Maar misschien zijn er juist daarom geen wanklanken onder inwoners over dit plan."

Een uitdaging zit nog wel in de tijdelijke huisvesting van de leerlingen, wanneer het nieuwe gebouw uit de grond wordt gestampt. "We hopen begin volgend jaar met een voorstel te komen", zei wethouder Kirsten Ipema (Gemeentebelangen) daarover.

In het plan voor De Flint is geen plek voor 'sportonderwijs'. "Er is wel een speellokaal maar voor gym zullen ze uitwijken naar een andere locatie binnen onze gemeente", aldus Ipema.

Zorgen over kosten