Extra onderzoek naar gewelddadige verkeersruzie Rolderstraat

De advocaat van de 47-jarige man die wordt verdacht van poging tot doodslag bij een gewelddadige verkeersruzie aan de Rolderstraat in Assen, mag zes getuigen horen. Dat besliste de rechtbank in Assen vandaag.

Het gaat om vijf medeverdachten en een getuige die aan het werk was in een tabakszaak met uitzicht op de plek waar de ruzie uit de hand liep, bleek gisteren tijdens een tussentijdse zitting in de zaak met in totaal negen verdachten. Volgens advocaat Wilko ten Have van de 47-jarige man uit het Duitse Weener zijn er nog veel onduidelijkheden in de zaak.

Op straat op de vuist

Op 27 december botsten twee auto's op elkaar op de kleine rotonde tussen de Rolderstraat en het Abel Tasmanplein in het centrum van Assen. Er ging een wildwest-achtervolging aan vooraf, waarbij twee onschuldige mensen werden aangereden: een fietser en iemand op een scootmobiel. Na de botsing op de rotonde gingen de inzittenden van beide auto's met elkaar op de vuist. Volgens Ten Have zijn de mannen allemaal familie van elkaar.

Zijn cliënt wordt ervan verdacht dat hij een man meerdere keren met een koevoet heeft geslagen. Ook zou hij iemand anders een kopstoot hebben gegeven. Volgens de advocaat deelde de in Duitsland wonende Nederlander klappen uit met de koevoet, omdat hij zag dat het slachtoffer een pistool bij zich had. Daar wil Ten Have de zes getuigen vragen over stellen. De officier van justitie zei gisteren tijdens de zitting dat verder tot nu toe niemand iets heeft gezegd over een pistool.

Verdachte blijft in de cel

Ten Have wilde ook dat extra onderzoek zou worden verricht aan de auto van het geslagen slachtoffer. De rechtbank heeft het Openbaar Ministerie opdracht gegeven dat te laten uitvoeren. Het OM moet van de rechtbank verder uitzoeken of er nog beelden zijn van bewakingscamera's uit de tabakszaak, waarop het geweld te zien is.

De 47-jarige man is de enige die nog vastzit. Dat blijft de komende maanden ook zo, want de rechtbank besloot vandaag dat ze de zaak te ernstig vindt om hem te laten gaan.

