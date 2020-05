Eén miljoen voor NoordseVeld op Rozen: duurzame energie voor Noordenvelders

Met het project NoordseVeld op Rozen worden zonnepanelen op met name bedrijfsdaken gerealiseerd. Bewoners van de gemeente kunnen in het project investeren door middel van een instaptarief van 'enkele tientallen euro's'. Zij worden gecompenseerd in de energiebelasting die zij al thuis betalen.

Risico's bij gemeente

Vrijwel de gehele gemeenteraad reageerde vanavond enthousiast op dit project. De doelstelling van de coöperatie past goed bij de doelstellingen van de gemeente om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Toch zet VVD'er Robert Meijer vraagtekens bij dit project. Vooral vanwege de financiering. "De risico's liggen bij de gemeente. We weten niet hoe de markt zich gaat ontwikkelen." Hij stelt voor om een marktconforme rente te handhaven in plaats van de 1,5 procent rente die er nu voor staat.

Ondanks zijn vragen blijft de gemeenteraad positief over het voorstel om de lening te verstrekken. Wethouder Kirsten Ipema (Duurzaamheid) benadrukt dat door middel van dit project Noordenveld nog meteen niet klimaatneutraal zal zijn. Wel is dit initiatief erg gunstig.

Iedereen doet mee

Iedereen in de gemeente Noordenveld kan meedoen, legt Gerard Offringa, voorzitter van de coöperatie NoordseVeld op Rozen uit. "Er zijn 13.000 woningen in Noordenveld. Een gemiddeld gezin heeft aan tien zonnepanelen genoeg." Hij benadrukt dat hoe meer mensen zich aansluiten bij de coöperatie, hoe meer financiering er is om de bedrijfsdaken vol te leggen. "De bedrijfsdaken waarop die geplaatst kunnen worden zijn er wel."

Doordat de gemeenteraad vanavond akkoord ging met de lening, kan de financiering van het zonnepark bij Zomerbad Peize - waar de gemeente eerder al een vergunning voor verleende - doorgaan. "Ook andere toekomstige projecten zijn hierbij geholpen", vertelt Offringa. Hij laat weten dat de risico's laag zijn en de lening in zeven tot tien jaar kan worden terugbetaald.

De lening wordt via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten afgegeven en heeft een looptijd van vijftien jaar. Energiecoöperatie Noordseveld, die samenwerkt met de Coöperatie NoordseVeld op Rozen, wil de inwoners van de gemeente helpen met het verduurzamen van woningen.

