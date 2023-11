Onderzoek kandidaat-Kamerleden: Randstad oververtegenwoordigd, Drenthe precies genoeg

Drenthe heeft precies zoveel kandidaten op de lijsten voor de Tweede Kamerverkiezingen staan, dan verwacht mag worden op basis van het aantal inwoners. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en de regionale omroepen, waarin de eerste twintig politici op de kieslijsten van de 19 grootste partijen in de peiling zijn geanalyseerd. Van de potentiële Kamerleden komt 2,8 procent uit Drenthe, terwijl in de provincie ook 2,8 procent van alle Nederlanders wonen.

Met dat aantal van drie is Drenthe dan wel weer ondervertegenwoordigd. Op dit moment zitten met Vedder en Mark Strolenberg (VVD, Hoogeveen) twee Drenten in de Kamer.

Randstad oververtegenwoordigd

In de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht wonen 45,8 procent van de Nederlanders, op de kieslijsten vertegenwoordigen de drie provincies 54,5 procent van de verkiesbare politici. Bij Partij voor de Dieren en Forum voor Democratie is driekwart van de bovenste twintig op de lijst woonachtig in de Randstad.