Buurtcomité Zuidwolde: 'Overlast Burg. Tonckensstraat onhoudbaar'

Het buurtcomité schrijft dat 'de Burg. Tonckensstraat eigenlijk al tientallen jaren bekendstaat als gevaarlijk'. Het gaat om een smalle, oude, doorgaande weg door een woonbuurt met klinkers. De weg verbindt Zuidwolde met Veeningen.

De invoering van een 30-kilometerzone heeft onvoldoende effect gehad. Uit een door de gemeente uitgevoerde meting bleek vorig jaar dat er per dag gemiddeld 1400 voertuigen door de straat rijden.

De gemeente 'schreef' op verschillende plekken met witte steentjes '30 km' in het wegdek. En de bewoners plakten 30-kilometerstickers op de vuilnisbakken. Maar geholpen heeft het niet, bleek uit een meting in februari.

De bewoners die verder geen commentaar willen geven, schrijven dat zij 'de fase van het bewustmaken van automobilisten voorbij zijn'. De problemen zijn fundamenteler.

De straat is volgens hen ongeschikt voor zoveel verkeer en gevaarlijk voor iedereen. Voetgangers en fietsers komen het meest in het nauw door de verkeersdruk.

Bovendien veroorzaakt de Burgemeester Tonckensstraat te veel herrie door de klinkers. Merkwaardig vinden de bewoners het dat twee andere straten in de buurt wel breed en geasfalteerd zijn en aan beide kanten fietspaden, groenstroken en voetpaden hebben, terwijl door die straten aanzienlijk minder verkeer rijdt.

De bewoners komen er zelf ook niet uit. Vandaar dat ze de gemeente uitnodigen een oplossing aan te dragen. Want hoe zorg je ervoor dat het verkeer zich aan de maximale snelheid houdt? En hoe kun je het doorgaande verkeer, vooral vrachtwagens en landbouwverkeer, langs een andere route leiden? Zuidwolde kent wat dat betreft ook een lastige situatie met het doorgaande verkeer door de Hoofdstraat.

Een tijdelijke oplossing waarbij er gehandhaafd wordt op de maximale snelheid van 30 kilometer per uur vind het buurtcomité wel het minste. De situatie nu is onhoudbaar, schrijven de bewoners. Hun woon- en leefklimaat heeft er onder te lijden. En uiteindelijk gaat het hen om het vinden van een alternatieve route voor het doorgaande verkeer.

Reactie De Wolden

Gemeente De Wolden bevestigt dat er verschillende pogingen zijn gedaan om de problematiek aan te pakken. Veilig Verkeer Nederland is ook om hulp gevraagd. "We hebben actie ondernomen door '30 km' op de weg aan te brengen en hebben extra borden geplaatst. Ook hebben we metingen gedaan en de politie gevraagd te controleren. Dit is gebeurd. We hebben VVN op de hoogte gebracht en gevraagd of ze acties willen ondernemen om het gedrag van de weggebruikers te beïnvloeden. Ook zijn we in gesprek met de bewoners."