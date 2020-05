Groot terras opent op terrein Boerenrockfestival

De organisatie van het Boerenrockfestival presenteerde de plannen voor een groot terras gisteren aan de gemeente. Bjorn van der Veen van het Boerenrockfestival: "We hebben de plannen gepresenteerd en de burgemeester heeft akkoord gegeven."

Tafels van 1,5 meter en looproutes

Voordeel is volgens de organisatie de grootte van het terrein. Van der Veen: "De ruimte is er. Op een hectare willen we een grote u-vorm creëren. Met daaromheen kraampjes en stalletjes met eten en drinken." Daarnaast moeten bezoekers een tafel reserveren. En kunnen er maximaal vier mensen aan een tafel zitten. "De tafels worden zo gemaakt dat mensen 1,5 meter uit elkaar zitten," vertelt Van der Veen. De gemeente heeft geen maximaal aantal bezoekers aangegeven, maar het moet volgens de organisatie wel behapbaar blijven.

Logistieke operatie

Het is een logistieke operatie en er moet nog veel worden uitgedacht. Want kan je een drankje ophalen of komt er iemand bij je tafel? Van der Veen: "Om de tafels te bedienen heb je te veel personeel nodig. Maar bij het ophalen van drankjes heb je de kans dat mensen in de rij moeten staan, en dat wil je ook niet. We kijken nu of we iets kunnen doen met WhatsApp of veen QR-code."

Daarnaast is er ruimte voor muziek. "Maar dat is niet de hoofdzaak," licht Van der Veen toe, "Het is geen festival. Wij gaan een klein koepeltje ontwerpen waar een artiest kan staan, een bandje of een cabaretier."

Samenwerking

Twaalf weken lang is het terras in het weekend open. Maar een festival is het niet. "We hebben lang nagedacht over wat de komende tijd zouden kunnen. We hebben mazzel dat we een groot terrein hebben. Uiteindelijk kwamen we uit bij een terrasvergunning. We werken daarom samen met De Gulle Boergondiër. Nu kunnen we volgens de voorwaarden van het RIVM open." Om het terras open te krijgen werkt de organisatie samen met plaatselijke ondernemers. "Deze mensen moeten hun zaakjes ook weer op kunnen pakken."

Handhaven

Veel geld gaat het niet opleveren denkt Van der Veen. "Entree betalen mag niet, want dan ben je een festival. Dus ik denk dat we de inkomsten vooral moeten halen uit bijvoorbeeld reserveringskosten. Of de consumptieprijs."

Of iedereen zich wel houdt aan de 1,5 meter afstand wordt gecontroleerd door handhavers die worden ingehuurd. Maar de hoofdzaak moet zijn dat mensen hun gezond verstand gebruiken. "Facilitair gaat het veel van ons als organisatie vragen. Zoals het maken van looproutes met hekwerk en lint zodat 1,5 meter afstand gehouden kan worden. En van bezoekers vraagt het verstand. De boodschap is ook: Wij nemen de moeite om dit te organiseren, maar we vragen van bezoekers om goed op te letten. "

Het Boerenrockfestival zou dit jaar van 20 tot en met 23 augustus zijn, maar is door de coronacrisis een jaar verplaatst.

