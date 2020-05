Wissel in Wildlands: Olifant Timber vervangt Mekong

Een nieuwe bewoner voor Wildlands in Emmen. De 22-jarige olifantenstier Timber is gearriveerd bij zijn nieuwe thuisbasis. De olifant komt van Diergaarde Blijdorp Rotterdam en doet mee aan een fokprogramma.

De olifant weegt 6100 kilo en maakt vandaag kennis met de tien olifanten uit de kudde in Emmen. Het is de bedoeling dat Timber het jongste vrouwtje Swe Zin gaat dekken. Deze taak was eerder weggelegd voor olifantenstier Mekong, maar die had geen interesse in Swe Zin.

Timber neemt nu dus de plek in van olifantenstier Mekong, die eerder deze week naar Zwitserland vertrok.

Open voor publiek

Dierenpark Wildlands is op dit moment dicht en wil op 25 mei de deuren weer openen. De bezoekerscapaciteit wordt vanaf die dag langzaam opgeschroefd naar maximaal vijfduizend bezoekers per dag. Dit is de helft van het normale maximumaantal bezoekers. Vanaf dan is olifant Timber ook voor publiek te zien.