Drukte bij 't Nije Hemelriek: Tientallen boetes uitgedeeld

De Veiligheidsregio Drenthe (VRD) riep gisteren op om gezond verstand te gebruiken bij dit mooie weer. Een strandje opzoeken of zwemmen kan wel, maar als het druk is maak dan een andere keuze, zei voorzitter Marco Out van de VRD gisteren.

De politie Aa en Hunze laat weten dat er veel fietsers en wandelaars in het gebied zijn en dat het steeds drukker wordt bij het Gasselterveld. De weg naar de volle parkeerplaats is afgesloten. Als er een plek vrijkomt, laten verkeersregelaars weer nieuwe auto's toe.

Zonnen bij 't Nije Hemelriek (Rechten: RTV Drenthe/Janet Oortwijn)

Mensen die toch met de auto komen en parkeren aan de kant van de Houtvester Jansenweg, de weg naar 't Nije Hemelriek toe, krijgen een bekeuring.

Ook bij de Baggelhuizerplas in Assen is het druk. Daar wordt niks gemeld over volle parkeerplaatsen of te veel drukte.

Veel zonaanbidders bij de Baggelhuizerplas in Assen (Rechten: Persbureau Meter)