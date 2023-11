Jubilerend Glazen Huis Emmen zet zich in voor Stichting Kinderen van de Voedselbank

Inwoners van Zuidoost-Drenthe mogen alvast weer nadenken over hun favoriete verzoekplaatjes. Want die kunnen ze tussen 14 en 17 december weer aanvragen tijdens het Glazen Huis in Emmen, dat dit jaar voor de tiende maal wordt gehouden. Voor dit jaar is als goede doel de stichting Kinderen van de Voedselbank gekozen.

Een denkrimpel verschijnt op het voorhoofd van Wesly Struik van ZO!34, dat samen met het Drenthe College tekent voor de organisatie. Wat het Glazen Huis dit jaar gaat opleveren? "Ik denk wel dat we de 40.000 euro gaan aantikken", schat hij in.

Bijna hetzelfde bedrag als vorig jaar. Toen haalde het Glazen Huis voor stichting Jarige Job 38.000 euro op. "Dat moeten we kunnen evenaren of overtreffen." Op sociale media, waar het pas gekozen goede doel onlangs werd bekendgemaakt, wordt in ieder geval positief gereageerd.

Bizar

Het is inmiddels een vertrouwd fenomeen rond midden december. Het pleintje bij de Emmer Hema wordt vier dagen lang omgetoverd in een feestterrein met als blikvanger het Glazen Huis. In 2020 en 2021 ging daar vanwege corona een streep door. Maar vorig jaar konden alle remmen weer los. "Het was bizar. Na twee jaar niets kunnen, stonden we daar weer. Zouden het de mensen nog wel aanspreken?"

Struik werd al snel gerustgesteld door de opbrengst van de eerste dag. Het was meteen het dubbele van die van de editie in 2019. Voor dit jaar zijn de voortekenen goed, zegt hij. "We hebben een goed doel wat veel mensen zal aanspreken."

435.000 kinderen

Voor dit jaar is de keuze gevallen op de Stichting Kinderen van de Voedselbank. Deze organisatie zet zich in voor kinderen die leven onder de armoedegrens. In Nederland zijn dat er 1 op de negen, in totaal 435.000.

Kinderen krijgen drie keer per jaar een pakket met kleding en cadeautjes. Voor de mensen achter het Glazen Huis was het een uitgemaakte zaak. "Volgens mij hebben we nog geen vijf minuten hoeven nadenken over de keuze voor dit doel."

Nog indrukwekkender

Tegelijkertijd maakt het Glazen Huis zich op voor de tiende editie. "Daar willen we wel iets mee doen, maar we zitten nog midden in het creatieve proces. Terugblikken op de afgelopen tien jaar en stilstaan bij de goede doelen die we gehad hebben, doen we zeker."