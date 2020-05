Vrijwilligerstekorten en kleine panden uitdaging voor streekmusea

"Na lang beraad hebben wij besloten om dicht te blijven, want wij willen het risico niet nemen", vertelt Co Nagelkerker van het Drukkerijmuseum in Meppel. Het museum trekt doorgaans veel schoolklassen en met een expositie over de Oranjebode, de eerste verzetskrant in Nederland die in het geheim in Meppel werd gedrukt, beloofde 2020 een druk jaar te worden.

Niet geschikt

Maar door de uitbraak van het coronavirus loopt het anders. Het prachtige oude pand aan Kleine Oevers is niet geschikt voor een anderhalvemetermaatschappij. Nagelkerker: "De lift is bijzonder traag, boven ontstaan daardoor opstoppingen. Je hebt verder overal kruip- en sluipdoorgangen; we zouden onze vrijwilligers als politieagenten moeten inzetten. Het is een mooi museum, maar wel in een tijd dat iedereen weer welkom en alles weer gewoon is."

Vrijwilligers

Dan is er ook het oplopende vrijwilligerstekort waar musea mee kampen. Door de crisis blijven er nog minder over, omdat de meerderheid al wat ouder is en binnen de risicogroep valt. "Het is onze plicht om hen te beschermen. We hebben als bestuur besloten onze verantwoording te nemen. Wij willen ze niet inzetten en ik denk ook niet dat zij dat willen", vertelt Nagelkerker.

Dat geldt ook voor de Schatkamers van Zuidwest-Drenthe, het samenwerkingsverband van Zeemuseum Miramar, Museum Valse Kunst en het Oermuseum in de gemeente Westerveld. "We vissen allemaal in dezelfde vijver. Dat is ook zo bij sportverenigingen", licht Bart Friso van het Oermuseum toe. "Wij hebben 23 vrijwilligers, maar er is slechts een beperkt aantal dat gastheer of gastvrouw wil zijn."

Het Oermuseum gaat volgens Friso daarom voorlopig beperkt open. Om het aantal bezoekers per dag te kunnen inschatten, moeten bezoekers eerst reserveren.

Klaar voor het hoogseizoen

De musea moeten het van de zomermaanden hebben. Dan komen de meeste toeristen of schoolklassen langs. Friso laat een flyer zien. Vers van de pers en klaar voor het hoogseizoen, helaas verkeerd getimed. Vorig jaar heeft het Oermuseum nog een grote verbouwing ondergaan en - ondanks dat daar nu moeizaam de vruchten van kunnen worden geplukt - komt het vanwege de doorstroming van bezoekers wel goed uit.

Zo is er vorig jaar nog een extra trap geplaatst. "We hebben nu twee trappen, de ene gebruiken we om naar boven te gaan en de andere naar beneden. Anderhalve meter afstand houden is moeilijk, maar als je met schermen werkt, kun je bezoekers dwingen een bepaalde kant op te lopen. Dan moet het lukken", vertelt Friso.

Of Zeemusueum Miramar en Museum Valse Kunst ook open gaan, is nog niet bekend.

Uitstel

Het Drukkerijmuseum in Meppel stelt de tentoonstelling over de Oranjebode uit, heeft het bestuur besloten. "Het doet zeer," zegt Nagelkerker. "Ik hoop dat deze expositie met alles wat erbij hoort volgend jaar opnieuw ingericht kan worden, waardoor we dan toch alle scholen weer kunnen uitnodigen. Voor de Meppelers die hier wonen en naar school gaan is dit ongekend belangrijk."