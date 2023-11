Vrouw uit Hoogeveen aangehouden voor illegale puppyhandel

De politie heeft een vrouw (20) uit Hoogeveen en een man (26) uit Best aangehouden in een onderzoek naar de illegale handel van jonge honden.

Het duo zou in ruim een jaar tijd tientallen pomeriaan-pups hebben doorverkocht, die uit voornamelijk Oost-Europa kwamen en in slechte gezondheid verkeerden.

De politie kwam de zaak op het spoor na een melding van dierenwelzijnsorganisatie House of Animals.